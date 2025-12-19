Chef för Arkitektur och IT-säkerhet
2025-12-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare.
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Vi söker nu en chef till vår sektion Arkitektur och IT-säkerhet inom enheten för IT Planering till huvudkontoret i Norrköping. Enheten för IT Planering ansvarar för övergripande koordinering, planering och uppföljning av IT-verksamhet och har ett särskilt ansvar för att säkerställa en effektiv styrning med fokus på avdelningens förmåga att långsiktigt klara sitt uppdrag.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som sektionschef ansvarar du för att samordna och utveckla det strategiska stöd som ges till IT-direktören och ledningsgrupperna. Uppdraget innebär att styra och leda myndighetens arbete med enterprisearkitektur och IT-säkerhet och skapa hållbara förutsättningar för verksamhetsdriven digitalisering, innovation och effektiva lösningar och därigenom ytterligare höja IT-avdelningens leveransförmåga samt förbättra verksamhetsnyttan.
Du har ansvar för personal, verksamhet och budget och leder ett växande team av arkitekter och IT-säkerhetsexperter. Tillsammans med dina tio medarbetare vägleder och prioriterar du den strategiska planeringen, utvecklingen och realiseringen av arkitektur- och säkerhetsarbetet. Du säkerställer att arbetet bedrivs i linje med styrdokument och strategiska mål och präglas av kvalitet, effektivitet och ett helhetsperspektiv som stärker myndighetens förmåga att utvecklas.
En central del av uppdraget är att driva den strategiska inriktningen framåt, undanröja hinder och skapa förutsättningar för samverkan, så att arkitektur och IT-säkerhet integreras som möjliggörare i beslutsprocesser, utvecklingsarbete och planering.
Du driver förbättrings- och förändringsarbete och bidrar till en attraktiv arbetsplats med tydliga och hållbara arbetssätt. Som del av enhetens ledningsgrupp deltar du i planering och uppföljning av verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Du uppmuntrar dialog, lärande och ansvarstagande och bidrar till en kultur där förändring ses som något gemensamt och möjligt. Ditt ledarskap präglas av förtroende och en vilja att utveckla både verksamhet och människor. Du leder strategiska förflyttningar genom att skapa förståelse, delaktighet och tydlig riktning. Du har erfarenhet av att driva strategiskt utvecklings- och förändringsarbete i komplexa verksamheter och vet hur förankring, involvering och dialog bidrar till engagemang, ansvar och genomförandekraft.
Du arbetar analytiskt med ett tydligt helhetsperspektiv och säkerställer att beslut omsätts i handling och leder till långsiktiga effekter.
I ditt ledarskap skapar du tydlighet i mål, ansvar och förväntningar samtidigt som du leder genom tillit och delaktighet. Du fördelar ansvar och mandat på ett sätt som möjliggör engagemang och utveckling, och bidrar till ett tryggt och professionellt arbetsklimat.
Du bygger strategiska relationer och samverkan, både internt och externt, och skapar förtroende genom lyhörd, dialogbaserad och tydlig kommunikation.
Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du omsätter värdegrunden i handling och agerar som förebild i ditt ledarskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Akademisk utbildning företrädesvis inom IT, teknik eller digitalisering (IT/datavetenskapsområdet) alternativ annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.
* Erfarenhet som chef med budget, personal och verksamhetsansvar
* Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledningssystem
* Erfarenhet av att driva förändringsprocesser och verksamhetsutveckling
* Erfarenhet av att etablera intern och extern samverkan
Meriterande
* Dokumenterad utbildning inom chef- och ledarskap
* Erfarenhet av IT-styrning med fokus på arkitektur och/eller IT-säkerhet
* Erfarenhet från offentlig verksamhet
* Erfarenhet av att vara chef för ledare och experter
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning och förtroendearbetstid tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
