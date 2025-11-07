Chef egendomsskador privat
2025-11-07
Länsförsäkringar Skaraborg
Nu söker vi en Gruppchef Egendom Privat till vår skadeverksamhet. Vi söker dig som vill driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete, där arbetsglädje och prestation är i fokus.
Om jobbet
Du kommer att arbetsleda och utveckla en grupp som hanterar både byggskador och andra egendomsskador inom privatsegmentet. Periodvis kan du även behöva stötta inom andra områden såsom lantbruk och företag, beroende på inflöde och behov.
I rollen ingår att personalplanera, effektivisera och säkerställa en högkvalitativ leverans till våra kunder. Du arbetar för en enhetlig och rättssäker skadehantering samt en kultur där vi stöttar varandra och ser till helheten. Att skapa en god arbetsmiljö och arbetsglädje är centralt, liksom att driva processutveckling och förändringsarbete för att möta framtidens krav på skadeleverans.
Du kommer att ingå i affärsområde skadors ledningsgrupp och rapporterar till affärsområdeschef Skador. I ledningsgruppen bidrar du aktivt till hela avdelningens utveckling och samarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som idag arbetar i någon form av ledarroll, eller har tidigare erfarenhet av att vara ledare, gärna inom försäkring, bygg eller närliggande områden. Du är nyfiken och modig när det gäller att utveckla arbetssätt, processer och medarbetare. Du har en stark genomförandekraft, är trygg i att fatta beslut utifrån gruppens och verksamhetens behov.
Du är en god lyssnare, kan skapa en inkluderande kultur och är en förebild som uppmärksammar och firar framgångar. Du har mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och trivs med att hantera utmanande samtal.
Du planerar och strukturerar ditt arbete på ett självständigt sätt och har förmågan att kombinera resultatorientering med ett högt kundfokus. Erfarenhet av processutveckling, förändringsledning och coachning av medarbetare är meriterande, liksom kunskap om skadehantering inom egendom, bygg eller närliggande områden.
Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak. För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder till godo.
Mer information
Rekryterande chef: Ulf Lindholm 0708-717053
Personalrepresentant: Hannah Nilsson 0500-77 71 91
