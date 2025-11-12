Chef avtalsdetalj till Flygstaben
2025-11-12
Är du prestationsorienterad samtidigt som du har förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt? Nu har du chansen att söka ett utmanande och inspirerande arbete! Hos oss får du möjligheten att arbeta med intressanta arbetsuppgifter och bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Våra medarbetare är viktiga för oss och du kommer få ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas.
Om befattningen
Avtalsdetaljen är en del i TVA stabssektion där TVA (Teknik- och vidmakthållandeavdelningen) är Flygvapnets teknikkontor som ansvarar för att hålla samman fortsatt luftvärdighet, vidmakthålls- och underhållsproduktion, modifieringsverksamhet och gemensamma tekniska frågor för alla flygmaterielsystem i Försvarsmakten.
Avtalsdetaljen innehåller flera kontraktshandläggaren som ansvarar för tillgängligheten av senaste utgåvor av ramavtal och kontrakt för flygmaterielsystemen och stödjer vidavtalsberedning och upphandling samt kontraktsuppföljning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda detaljen som chef i linjeorganisationen, innebärande chef med personalansvar, beredning och samordning av uppgifter, uppföljning och resursbalansering
• Samordning internt inom Flygstaben och inom TVA med representanter för materielsystemen
• Samverka med Försvarsmaktens inköpsenhet, Försvarsstabens kommersiella avdelning och FMV
• Ansvara för metodutveckling inom funktionen samt för utbildning för främst övriga inom TVA
• Även kunna genomföra arbeten som kontraktshandläggare innebärande bl. a.:
o FV Bevaka aktuella ramavtal, kontrakt, avtalsperioder och optioner inom TVAoch vidmakthålla avtalsdatabasen inom TVA
o Företräda TVA i avtalsfrågor i Försvarsmakten
o Metod-stödja avtalsberedningsgrupper i upphandlingsprocessen inom TVA
Befattningen innebär många kontakter både internt och externt Försvarsmakten, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Delar av arbetet bedrivs dock enskilt och måste kunna genomföras under stort egenansvar.
Kvalifikationer
• Högskoleexamen inom ekonomi alt. juridik eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flera års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet avseende avtalsberedning och upphandling inom FM eller annan svensk myndighet
• God datorvana
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Körkort klass B.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativrik, resultatinriktad och lyhörd för organisationens och verksamhetens behov. Du trivs med att etablera och upprätthålla professionella nätverk och tycker om att entusiasmera medarbetare. Du har en god social kompetens och har lätt för att ta kontakt med människor. Du har en analytisk förmåga, ser helheten och vet vad som behöver göras, är flexibel och tar initiativ. Vi söker dig som har förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Din förmåga att vara flexibel, prioritera i ditt arbete och leverera med kvalitet gentemot uppsatta deadlines är god. Det är viktigt att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av att arbeta inom - Regler för militär luftfart och regelverket SE-EMAR
• Erfarenhet av att arbeta inom - Lag offentlig upphandling, LOU, och Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS
• Genomförd handelsrättslig översiktskurs
• Erfarenhet från flygmaterieltjänst inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av teknisk tjänst och materialproduktion i Försvarsmakten
• Kunskap i Försvarsmaktens affärssystem (SAP).Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas. Resor i tjänsten förekommer.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Anders Johansson, Jonas Brissman eller Dennis Holmström.
Fackliga företrädare
OFR/O Lars-Olof Wretling
OFR/S Caroline Nilsson
SEKO Åsa Karlsson
SACO Johan Nyström
Samtliga kontaktpersoner nås via FM växel på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-19. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
