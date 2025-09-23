Chaufför till Textilia Rimbo
2025-09-23
Har du någon gång varit i kontakt med vården? Bott på hotell, ätit på restaurang eller jobbat inom laboratorium? Då har du troligtvis stött på Textilia, även om du inte märkte det. Vi levererar tvätt- och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien. Vi är ett företag i ständig utveckling, och här får du vara med och driva utvecklingen framåt - tillsammans för en renare morgondag. Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Arbetet som chaufför är en mycket viktig del i vår verksamhet då våra kunder förväntar sig en punktlig service och ett professionellt bemötande av oss som leverantör.
Vi söker därför dig som hanterar att planera och utföra sitt arbete självständigt och noggrant, och samtidigt är professionell i mötet med våra kunder.
Vem är du?
Vi tror att du är en positiv person som tycker om att samarbeta och skapa resultat tillsammans med dina kollegor. Du är engagerad, nyfiken och tar ett stort ansvar för dina uppgifter. Det är viktigt att du har förmågan att uttrycka dig själv på svenska i både tal och skrift och kan ta till dig instruktioner och annan information som är viktig för att kunna utföra arbetet.
Övrigt om tjänsten
Tjänsterna kräver körkort behörighet C och CE
Tillträde omgående eller snarast möjligt.
Vikariat 6 månader.
Eftermiddagsskift.
Lön enligt kollektivavtal.
Rekrytering- och bemanningsföretag undanbedes vänligen att höra av sig.
Låter det intressant? Sök redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Hos oss kan du utveckla både dig själv och företaget
På Textilia tror vi på utveckling - både för individen och för verksamheten. När du växer i din roll, växer vi som företag. Därför får du stort förtroende, tydliga ramar och ett stödjande ledarskap som hjälper dig att ta nästa steg.
Vi drivs av ett gemensamt syfte och värderingar som engagemang, nytänkande och affärsfokus. Hos oss styrs arbetet inte av onödiga regler, utan av omdöme, ansvar och viljan att hitta smartare lösningar. Vi tror på att lära av erfarenhet - även när något inte blir rätt från början. Vår organisation bygger på tillit och ansvarsfördelning. Med en platt struktur och decentraliserat beslutsfattande får varje medarbetare möjlighet att påverka - både vardagen och framtiden. Det är så vi utvecklar Textilia, tillsammans.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på https://textilia.se/om-textilia/jobb/
Om Textilia
Textilia är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice. I Sverige driver vi tolv tvätterier - från Boden i norr till Malmö i söder - med Sverigekontoret i Örebro. Med mer än 70 års erfarenhet ser vi till att vård, industri, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier, varje dag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans, med en jämn könsfördelning i både verksamhet och ledning. Det präglar vår kultur - och stärker oss. Som en av de första i branschen återvinner vi kasserade textilier i stor skala. Det är en del av vårt långsiktiga uppdrag att skapa en renare morgondag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Textilia Tvätt & Textilservice AB
(org.nr 556538-5043) Arbetsplats
Rimbo Kontakt
Fredrik Gillsberg fredrik.gillsberg@textilia.se Jobbnummer
9521499