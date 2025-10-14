Chaufför till pizza leverans

K.S.M.T AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-10-14


Vi behöver 2 personer som kan leverera pizzor till kunderna. Vi kommer att utbilda er och ni behöver inte ha något utbildning på bakgrunden.
0707209021
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
0707209021

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
K.S.M.T AB (org.nr 559280-1087)
Trekantsgatan 2 A (visa karta)
418 75  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
K S M T AB

Kontakt
Hares Barekzay
0707209021

