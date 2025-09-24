Chaufför till Mölndal - Timvikariat
2025-09-24
Till vår enhet i Mölndal söker vi nu chaufför på timvikariat. Som chaufför hos oss hämtar du återvinningsbart material från våra kunder och tillsammans med våra produktionsarbetare se till att verksamheten flyter på, på anläggningen. Här erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete och för rätt person så finns det goda möjligheter att utvecklas internt hos oss. Du utgår från Kryptongatan 16.
Som chaufför hämtar du återvinningsbart material från våra kunder. Arbetsuppgifterna är varierande och sker i högt tempo. Tjänsten innefattar bl.a.: * Insamling med baklastare * Hantering av fordonsdator och rapportering av avvikelser * Daglig kontroll av fordonet Du får ett socialt jobb där du har mycket kontakt med våra kunder, och gör det där lilla extra för att kunden ska bli nöjd. Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• C-körkort
Meriterande:
C-körkort och giltigt YKB
ADR
Som person är du ansvarsfull, positiv och handlingskraftig. Du har daglig kontakt med kunder vilket ställer krav på dig att ha god social förmåga, vara serviceinriktad och hantera kunder på ett professionellt sätt.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Allra viktigast är att du, precis som vi, vill jobba säkert - tillsammans.
Om REMONDIS
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt. REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
