Chaufför till billackering i Högdalen
2025-09-22
IRS Sweden AB ingår i Tyska IRS Holding GmbH och är marknadsledare i Europa inom billackering. Förutom verksamhet i Sverige så har vi även anläggningar i Danmark, Tyskland, England och Belgien. IRS Sweden AB har i dagsläget 21 anläggningar i Sverige.
Du kommer att arbeta på vår anläggning i Högdalen. I arbetsuppgifterna ingår det att transportera fordon och lösa delar mellan våra egna anläggningar och kundernas verkstäder. Det kan även förekomma att man får stödja i produktionen vid behov med exempelvis efterarbete och polering av bilar.Utbildning och erfarenhet
Du ska ha kompetens som chaufför med rätt behörigheter som krävs för ändamålet vilket är CE körkort och YKB. Erfarenhet av rekond/polering av bilar är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du måste vara stresstålig då du ska ha förmågan att arbeta i ett högt tempo kombinerat med en hög kvalitet på ditt arbete. Vi ser att du är en positiv person som förstår värdet av att ge hög service då du kommer ha viss kundkontakt.Övrig information
För ytterligare frågor hör av dig till regionchef Tonny Johansson tel: 076 104 83 83.
Märk din ansökan med "Högdalen".
Lönetyp: Fast månadslön, individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: hr@pierrebillackering.se Arbetsgivarens referens
