Chaufför/Terminaljobb Sollefteå
2025-09-15
Extrapersonal till vår terminal i Sollefteå.
Brinner du för Norrland och vill bidra till en väl fungerande logistik och snabba transporter?
Som chaufför/terminalarbetare har du en bred och ansvarskrävande roll på företaget.
I rollen ingår det att lasta/lossa bil, leverera ut/hämta in gods från företag i närområdet samt arbete på terminal och här krävs egen planering för att få jobbet att fungera effektivt.
Arbetstiderna varierar mellan 07:00-16:00 måndag till fredag.

Publiceringsdatum
2025-09-15

Kvalifikationer
För rollen krävs att du har giltigt B-körkort, vi ser gärna att du har ADR1:3 och truckkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste är inte vad du har gjort innan utan vi ser hellre att vi hittar rätt person som vi vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Du som söker är flexibel, serviceinriktad och ansvarstagande. Då det ingår daglig kundkontakt i rollen är det viktigt att du är social och utåtriktad. God datavana och erfarenhet av administrativt arbete krävs då du dagligen jobbar i både data och kassa system.
Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket då många kontakter sker över telefon och det är viktigt att all dokumentation är korrekt och tydlig. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Bussgods är ett rikstäckande transportsystem som transporterar åt både företag och privatpersoner. Till största del sker detta i befintlig busstrafik med bussar som kör efter tidtabell. Detta gör Bussgods till ett av de miljövänligaste transportalternativen, då man kör både passagerare och paket på samma gång. Bussgods i Norr AB är ägt av Länstrafiken i Västerbotten AB, Länstrafiken i Norrbotten AB och KTM Västernorrland, vi samverkar med Länstrafiken i många frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: anders.nyberg@bussgods.se Arbetsgivare Bussgods i Västernorrland AB
(org.nr 556253-4940)
Järnvägsgatan 26 (visa karta
)
881 30 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bussgods Sollefteå Kontakt
Teamledare
Anders Nyberg anders.nyberg@bussgods.se 072-2014975 Jobbnummer
9509592