Chaufför/terminalarbetare sökes till kund i Malmö
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Malmö
2025-10-08
Om tjänsten
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och söker ett aktivt extrajobb? Just nu söker vi både chaufförer och terminalarbetare till vår kund i Malmö. Hos vår kund får du chansen att arbeta med unika föremål tillsammans med engagerade kollegor som intresseras av konst och återbruk.
Arbetet är förlagt vardagar mellan 07-16 men även kortare arbetspass mellan 07-13 kan förekomma, vilket gör det till en flexibel möjlighet för dig som vill jobba extra vid sidan av studier eller annat arbete.
Arbetsuppgifter
Lastning och lossning av gods
Hantering av emballage
Upphämtning och utkörning av gods till privatpersoner och till uppsamlingsplatser
Paketering av gods hos privatpersoner
Profil & bakgrund
Vi söker dig som har en positiv inställning, är noggrann och trivs med fysiskt arbete. Du behöver vara flexibel, då arbetspassen kan vara både schemalagda och med kort varsel. Som person är du punktlig, strukturerad och van vid att ta eget ansvar. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av terminalarbete och/eller chaufförsarbete. Publiceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan, gärna något fler dagar under black friday och jul
B-körkort
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Boxflow
Dajana dajana@boxflow.com 0766404488
