Chaufför med kundfokus och körglädje
2025-09-03
Serviceinriktad chaufför till Prioritaire STHLM AB
Är du en person som älskar att leverera service i toppklass, har ett socialt driv och vill vara en del av ett sammansvetsat team? Då kan vi ha jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Prioritaire STHLM AB är en transportfirma i Stockholm som alltid strävar efter att ge det lilla extra. Vi säger hellre ja än nej och hittar lösningar där andra ser hinder. Vår bas finns i Fredhäll på Kungsholmen, men våra uppdrag tar oss genom hela Stockholms innerstad - från små expressbud till större leveranser och skräddarsydda lösningar för våra kunder.
Rollen
Som chaufför hos oss blir du företagets ansikte utåt. Du möter kunder varje dag, levererar med precision och säkerhet, och ser till att varje uppdrag genomförs med kvalitet och ett leende.
Vi söker dig som
Har körkort B och trivs bakom ratten
Är serviceinriktad och social - du gillar att möta människor
Är arbetsvillig, flexibel och har förmågan att ta ansvar
Vill jobba i ett härligt team som stöttar varandra
Har god lokalkännedom i Stockholm (meriterande, ej krav)
Vi erbjuder
En arbetsplats där ingen dag är den andra lik
Ett tight team med bra stämning och högt tempo
Möjlighet att växa i en firma som utvecklas och expanderar
Hos oss blir du inte bara en chaufför - du blir en del av Prioritaire-familjen där vi värderar både service och laganda lika högt.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan till rekrytering@prioritaire.se
redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail eller via websidan. CV + personligt brev.
E-post: rekrytering@prioritaire.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prioritaire Sthlm AB
(org.nr 556843-7239), http://www.prioritaire.se
Adlerbethsgatan 21 (visa karta
)
112 55 STOCKHOLM Körkort
