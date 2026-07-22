Chaufför med kundfokus och körglädje
Prioritaire Sthlm AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prioritaire Sthlm AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Prioritaire STHLM AB är ingen vanlig transportfirma. Vi är ett team som lever efter devisen att alltid hitta en lösning och för oss är "det går inte" inte ett alternativ. Med bas i Fredhäll på Kungsholmen tar vi oss dagligen genom Stockholms innerstad och levererar allt från expressbud till skräddarsydda transportlösningar. Varje körning är ett löfte till våra kunder, och vi håller det.
Rollen
Som budbilschaufför hos Prioritaire är du mer än en förare, du är vårt ansikte utåt. Du träffar kunder varje dag, levererar med precision och ser till att varje uppdrag slutförs med kvalitet. Hos oss varierar dagarna, tempot är högt och ingen körning är den andra lik.
Vi söker dig som
Har B-körkort och känner dig hemma bakom ratten
Är social och serviceinriktad och gillar att möta människor och ge ett gott intryck
Är ansvarsfull, flexibel och inte rädd för att hugga i
Trivs i ett team med hög stämning och tajt samarbete
Har lokalkännedom i Stockholm, meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Varierande arbetsdagar där du aldrig vet exakt vad som väntar
Ett sammansvetsat team med genuint bra stämning
Möjlighet att växa i ett bolag som är på uppgång
Redo att köra?
Skicka din ansökan till rekrytering@prioritaire.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
CV + personligt brev.
E-post: rekrytering@prioritaire.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prioritaire Sthlm AB
(org.nr 556843-7239), http://www.prioritaire.se
Adlerbethsgatan 21 (visa karta
)
112 55 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009402