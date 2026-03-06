Chaufför / Lagermedarbetare - Malmö
Pilkington Automotive Sweden AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-03-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pilkington Automotive Sweden AB i Malmö
, Halmstad
, Härryda
, Kalmar
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Chaufför / Lagermedarbetare - Malmö
Är du en engagerad och ansvarstagande lagspelare som gillar variation i arbetet? Vill du arbeta både på lager och ute på vägarna hos en av Nordens största eftermarknadsleverantörer av bilglas? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Vi söker nu en Lagermedarbetare/Chaufför till vår verksamhet i Malmö. Rollen är varierande och kombinerar lagerarbete med leveranser till våra kunder. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att säkerställa effektiv hantering, distribution och hög kundnöjdhet.
Tjänsten avser ett sommarvikariat under juni, juli, augusti, med möjlighet till förlängning i form av ett föräldravikariat om cirka fem månader med start i september/oktober, alternativt möjlighet att fortsätta arbeta vid behov.
Produkterna vi hanterar är främst fordonsglas, men även tillbehör och relaterade produkter. Våra kunder är bland annat glasmästare och bilfirmor.
Hos Pilkington blir du en del av ett sammansvetsat team där vi hjälps åt, samarbetar tätt och har en öppen och trivsam arbetsmiljö. Tillsammans med kollegor och teamledare arbetar du även med förbättringar i den dagliga driften.
Exempel på arbetsuppgifter
- Ta emot, packa och fördela inkommande gods och glas på lagret
- Lasta och leverera glas och tillbehör till våra kunder med distributionsbil (dagsturer)
- Hantering av returer
- Säkerställa ordning och reda på lagret
Vem är du?
Vi söker dig som är ordningsam, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och bidrar gärna till ett gott samarbete. Eftersom rollen innebär kundkontakt ser vi att du är social och serviceinriktad och tycker om mötet med människor.
Arbetet är fysiskt krävande, vilket gör att du behöver ha god fysik och trivas med ett aktivt arbete.
Viktiga förutsättningar för tjänsten
- B-körkort (krav)
- Truckkort för motviktstruck (B1) är meriterande
- Erfarenhet av lagerarbete och/eller distribution är meriterande
- God förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift
Vi erbjuder
- En varierad och aktiv arbetsvardag
- Ett engagerat och hjälpsamt team
- En arbetsplats som värdesätter samarbete, kvalitet och trivsel
- En inkluderande arbetsmiljö där vi aktivt arbetar för mångfald och jämn könsfördelning
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, ålder och erfarenheter och ser särskilt gärna kvinnliga sökande ur ett jämlikhetsperspektiv.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter för bygg- och bilindustrin samt för glas till tekniska specialapplikationer. Pilkington Automotive Sweden AB ingår sedan 2006 i koncernen NSG Group som har tillverkning i 30 länder på fyra kontinenter och försäljning i 130 länder. I Sverige finns verksamheten representerad på totalt 13 orter med ca 90 anställda. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pilkington Automotive Sweden AB
(org.nr 556114-4949), http://www.pilkington.com/sv-se/se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780977