Chaufför i Norrköping nattetid.
2025-11-19
Vi bedriver distribution ,krets & fjärrtrafik för världens bästa och största speditör DHL.
Varje dag har vi ca 60 bilar i trafik för DHL.
Kraven för tjänsten är:
• Behörighet: CE
• YKB (Har du CE-behörighet taget före 2009 så kan vi ev stå för YKB).
• Digitalt färdskrivarkort
• Truckförarbevis, saknar du detta så ordnar vi utbildningen.
• Positiv inställning till arbetet, där du kan jobba både enskilt som i samarbete med andra chaufförer och terminalpersonal.
• Kunna framföra fordon mestadels bakåt då många enheter ska backas intill terminal, även bra om du har någon erfarenhet att kunna koppla trailers & hantera lösflak osv.
Har du har tidigare erfarenhet av att köra tung lastbil med släp så är det naturligtvis meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Som chaufför för Arne Anderssons Åkeri AB utgår du från DHL-terminalen i Norrköping och har rangering samt lastning av våra enheter som arbetsuppgift.
Arbetstiderna är måndag - fredag kl. 23-08.
Det här är ett jobb för dig som har hög arbetsmoral och som brinner för arbetet som lastare och chaufför.
Tjänsten är heltid, tillsvidare .
Fast schema med fasta tider.
Vi innehar kollektivavtal med transportarbetarförbundet och betalar avtalsenliga löner.
Vänta inte med din ansökan , urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Endast via mail.
E-post: martin@arnelast.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rangerings-chaufför / Lastare.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arne Anderssons Åkeri AB
(org.nr 556071-3769), http://www.arneanderssonsakeri.se
Kommendantvägen 5 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arne Anderssons Åkeri / DHL (Platskontor) Kontakt
Vd
Martin Tunemar martin@arnelast.se 013-154060 Jobbnummer
9613386