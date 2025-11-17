Chaufför C-kort - ADR
2025-11-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Nu söker vi en trygg och engagerad chaufför till vårt team!
Vill du arbeta i en verksamhet där miljö, säkerhet och kvalitet står i fokus? Hos oss kommer du att arbeta med insamling och distribution av farligt avfall från företag, ett ansvarsfullt uppdrag som innebär en stor del ADR-hantering. Din noggrannhet, säkerhetsmedvetenhet och servicekänsla gör stor skillnad i vårt dagliga arbete.
Tjänsten är ett vikariat till och med augusti, med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som:
• Har C-körkort
• Har giltigt YKB
• Har ADR-behörighet
• Är noggrann, engagerad och kundfokuserad
• Har erfarenhet av arbete med farligt avfall - meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
• Vikariat till och med augusti
• Arbetstider på dagtid, måndag-fredag
• Ett familjärt och mindre åkeri med korta beslutsvägar
• Ett meningsfullt arbete med tydligt fokus på miljö, renhållning och säker hantering av farligt avfall
• Bilar som utgår från Västerlätt i Umeå
Rekrytering sker löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: Hanna@miljoakeriet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljöåkeriet i Umeå AB
(org.nr 556216-3401)
Kontaktvägen 1 (visa karta
)
901 33 UMEÅ Körkort
Jobbnummer
9608473