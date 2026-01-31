Chaufför

Bakstugan i Gottskär AB / Servicepersonaljobb / Göteborg
2026-01-31


Hej,
Bakstugan i Gottskär AB är ett snabbt växande företag i Gunnilse. Vi söker chaufför på deltid, ca 2 dagar i veckan, som ska köra ut våra brödleveranser till olika livsmedelsbutiker i Västsverige. Vi har en Renault Master frysbil. Det räcker med körkortsklass B.
Viktigt att vara noggrann både vad gäller skötsel av bil, ha mycket goda kunskaper i svenska språket samt ha en bra känsla av service. Gärna erfarenhet av försäljning och eller marknadsföring.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: info@gottskar.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bakstugan i Gottskär AB (org.nr 559524-7445)
Långavallsgatan 4 C (visa karta)
424 57  GUNNILSE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9715619

