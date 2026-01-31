Chaufför
Bakstugan i Gottskär AB / Servicepersonaljobb / Göteborg Visa alla servicepersonaljobb i Göteborg
2026-01-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bakstugan i Gottskär AB i Göteborg
Hej,
Bakstugan i Gottskär AB är ett snabbt växande företag i Gunnilse. Vi söker chaufför på deltid, ca 2 dagar i veckan, som ska köra ut våra brödleveranser till olika livsmedelsbutiker i Västsverige. Vi har en Renault Master frysbil. Det räcker med körkortsklass B.
Viktigt att vara noggrann både vad gäller skötsel av bil, ha mycket goda kunskaper i svenska språket samt ha en bra känsla av service. Gärna erfarenhet av försäljning och eller marknadsföring.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: info@gottskar.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bakstugan i Gottskär AB
(org.nr 559524-7445)
Långavallsgatan 4 C (visa karta
)
424 57 GUNNILSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715619