2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Chaufför / Personlig assistent
Stockholmomsorgs Tjänster
Taxiförare / Taxichaufför
Kommun: Stockholm
Korta fakta om jobbe
Anställningsform: Behovs- eller timanställning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: Chaufför
Skicka med personligt brev
Bakgrundskontroll genomförs
Om jobbet
Du kommer att arbeta som personlig assistent, där en viktig del av arbetsuppgifterna är bilkörning och transporter.
Stockholmomsorgs Tjänster är ett välrenommerat assistansbolag som sätter kvalitet, trygghet och respekt i första rummet.
Du arbetar nära en privatperson med behov av regelbundna resor och blir en nyckelperson i vardagen. Ditt ansvar är att säkerställa trygga, säkra och punktliga transporter, samt bidra med ett professionellt och respektfullt bemötande.
Arbetet inkluderar även övriga uppgifter inom personlig assistans.
Start: 1 feb eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som chaufför
• Giltig taxiförarlegitimation (Stockholm)
• Van att köra längre sträckor och i olika europeiska länder
• God lokalkännedom och trygg i trafikmiljöer
• Ej pälsdjursallergiker - hund finns i hushållet
• Simkunnig
• Flexibel, serviceinriktad och med hög integritet
God svenska samt grundläggande engelska i tal
• Arbetet inkluderar resor samt uppgifter inom personlig assistans för personer med funktionsnedsättning
• Arbetstider varierar beroende på resplaner och behov
Diskretion och lojalitet är ett krav
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: Veronica@assistansjuristerna.se Arbetsgivare Stockholm Omsorg tjänster AB
(org.nr 559434-8798) Arbetsplats
Stockholm Omsorg Tjänster Jobbnummer
9726705