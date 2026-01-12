CFO till Verktygsboden i Borgstena
Verktygsboden är en snabbt växande aktör inom verktygs- och maskinhandeln, med ett brett sortiment för både proffs och entusiaster. Vår passion för innovation och kvalitet avspeglas i allt vi gör, inte minst genom vårt eget varumärke Pela, där vi hela tiden driver utvecklingen framåt för att erbjuda ännu bättre produkter till våra kunder.
Som en del av Ahlsell-koncernen får du hos oss det bästa av två världar: en entreprenörsdriven anda med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka, kombinerat med stabiliteten och de omfattande resurserna som ett större bolag ger. Tillsammans strävar vi efter att skapa en inspirerande arbetsmiljö där engagemang, driv och god laganda står i centrum. Vi tror på att uppmuntra våra medarbetare att växa och utvecklas - vill du vara med och forma framtidens verktygs- och maskinhandel är Verktygsboden rätt plats för dig!
Läs mer på www.verktygsboden.se
Tjänstebeskrivning
Vill du ta ett helhetsansvar för ekonomifunktionen i ett växande företag och samtidigt vara en strategisk partner till VD och ledning? Nu söker vi en affärsdriven och operativ CFO som vill leda vår ekonomiavdelning och bidra till framtidens utveckling.Arbetsuppgifter
Som CFO får du det övergripande ansvaret för företagets ekonomistyrning och leder en ekonomiavdelning bestående av två medarbetare som arbetar med löpande redovisning och månadsbokslut. Du ingår i ledningsgruppen och är en central nyckelperson i bolagets fortsatta tillväxtresa.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla ekonomiavdelningen
• Ansvara för månadsbokslut, rapportering och årsredovisning
• Ta fram analyser, nyckeltal och beslutsunderlag
• Budgetarbete, resultat- och kostnadsuppföljning
• Arbeta med prognoser och affärsplaner
• Stötta VD och ledningsgrupp med ekonomisk rådgivning samt rapportera till styrelsen
• Identifiera förbättringar, effektiviseringar och driva större förändrings- och digitaliseringsprojekt
• Vara delaktig i nya marknader och stötta organisationen vid förvärv
• Säkerställa regelefterlevnad gällande skatt, moms, bokföringslag och intern kontroll
• Fungera som övergripande HR-stöd till ledningsgruppen (ej lönehantering)Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och affärsorienterad ekonom som kombinerar strategiskt helhetsperspektiv med operativ styrka och noggrannhet. Du trivs i en ledande roll där du skapar struktur, driver utveckling och fungerar som ett tydligt stöd till ledning och verksamhet.
Du är analytisk, beslutsstark och kommunikativ, van vid deadlines och har lätt för att samarbeta nära organisationen.Kvalifikationer
• Högre ekonomisk utbildning (civilekonom eller motsvarande)
• Flera års erfarenhet i ledande ekonomibefattning
• Gedigen kompetens inom redovisning, budget, prognos, uppföljning och intern kontroll
• God kunskap om skatt, moms, regelverk och bolagsstyrning
• Erfarenhet av affärsplanering, kostnadsanalys och ledningsgruppsarbete
• Mycket god systemvana samt starka kunskaper i Excel och dataanalys
• Meriterande med erfarenhet av e-handel utanför Norden
Vi erbjuder
En central och utvecklande roll där du får stort inflytande, nära samarbete med ledningen och möjlighet att bidra till företagets långsiktiga tillväxt. Här får du kombinera strategi, analys och operativt arbete i en miljö där dina idéer verkligen gör skillnad.
Bra för dig att veta:
• Tjänsten är på heltid
• Placeringsort Borgstena
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos vår kund Verktygsboden.
Rekryteringen genomförs i samarbete med NearYou.
Ansöker gör du via hemsida: www.nearyou.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Varmt välkommen med din ansökan!
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
För frågor om tjänsten kontakta gärna rekryteringskonsult Ninni Svahn på tel. 0769-48 43 33.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
