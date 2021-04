CFO till ledningsgrupp - Jollyroom AB - Ekonomichefsjobb i Göteborg

Jollyroom AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg2021-04-06Jollyroom etablerades år 2010 och är Nordens ledande barn- och babybutik på nätet. Vi befinner oss i stark tillväxt och är ett av de snabbaste växande bolagen inom e-handeln i Europa. Vi servar idag fler än 2 000 000 kunder och har allt för barnen mellan 0 till 12 år samt ett heltäckande sortiment för gravida. I vårt 75 000 kvm stora lager, med över 35 000 artiklar finner barnfamiljen både välkända och nya varumärken. Ett brett sortiment, en tillgänglig webbutik, snabba leveranser och kunnig kundservice är våra grundpelare som gör Jollyroom till det självklara valet i barnfamiljens vardag. I Göteborg ligger Campus Jollyroom, här finns ett stort nybyggt kontor, flera moderna lager, showroom för våra kunder samt gym och restaurang för våra medarbetare. Vi har även ett kontor i Umeå samt en fysisk butik i Stockholm Kungens Kurva. Vår personalstyrka växer löpande och utgör i dagsläget 500 fantastiska medarbetare, 300 medarbetare arbetar på heltid och resterande på behovsbasis. Möjligheten till expansion och framgång har aldrig varit större. Efter att ha vunnit nr. 1 positionen på den Nordiska marknaden har vi nu påbörjat expansionen in i Europa. På sikt skall Jollyroom bli den ledande aktören inom barn- och baby på nätet i Europa. Vi skall ge europeiska konsumenter den bästa upplevelsen. Vi är med i matchen för att vinna.Rollen som CFO:Vi söker en driven CFO till vår ledningsgrupp på Jollyroom. Som CFO har du ansvar för vår ekonomi- och IT funktion som består av redovisning, controlling, intern IT och SAP-utveckling. Ditt team består av redovisningschef, ekonomer, controllers och ett IT-team bestående av intern IT-support och SAP-utveckling. Vi har påbörjat en stor satsning av controllerfunktioner i verksamheten och ditt arbete blir att bygga fungerande strukturer, processer och rutiner. Du är VD:ns högra hand och arbetar i mycket tätt samarbete med övriga chefer. Du har stor påverkan på bolagets resultat, är väl insatt i verksamhetens utmaningar och har alltid ett affärsmässigt och ekonomiskt perspektiv i allt du gör och i alla samarbeten du ingår.I rollen har du stort fokus på lönsamhet. Du analyserar, planerar, simulerar och stödjer du varje avdelning i budget- och prognosarbete. Du säkerställer att samtliga avdelningar håller sig till planerade prognoser och säkerställer att vi har en trygg ekonomisk plan i bolaget som helhet. Du arbetar på projektbasis med respektive avdelningschef. Exempel på projekt: Hur får vi upp marginalen med i snitt 3%? Hur får vi ner kostnaden med i snitt 5% inom logistik? Hur ser våra siffror ut i jämförelse med liknande bolag? Hur arbetar de mest framgångsrika och hur kan vi lära oss av dem? Vår ledning är en driven och sammansvetsad grupp - vi kännetecknar oss som doers som tar fullt ansvar för genomförandet och deadlines. År 2021 har startat med stark tillväxt för Jollyroom och vi har expansionsplaner för de närmsta åren. I den starka tillväxten behöver vi god struktur och uppföljning - i det arbetet tar du facklan och leder verksamheten i rätt riktning.Som e-handlare har vi på Jollyroom tillgång till mer eller mindre obegränsade data. Vi tror att framtidens vinnare inom varuhandeln är de bolag som på ett sofistikerat och effektivt sätt lyckas kapitalisera på sin data. Efter en gedigen onboardingprocess kommer en av dina huvuduppgifter vara att bygga en struktur, princip och arbetsmetodik kring hur olika avdelningar internt kan kapitalisera och använda befintliga data, för att ta bättre beslut i vardagen.Vi söker dig som har:2021-04-06Högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi.Minst 5 års erfarenhet som ekonomichef inom privatägda företag med fokus på lönsam tillväxt och kassaflöde.Erfarenhet av att hantera utmaningar i ett starkt expansivt företag som exempelvis investeringar, finansiering, likviditet och varulagervärdering.Erfarenhet av att påvisa och identifiera förbättringsområden både på kostnads- och intäktssidan av verksamheter.Erfarenhet av att snabbt kunna anpassa företag/organisation efter förändrade förutsättningar.Expertkunskap inom analys och arbete i system och Excel.Stort affärsmannaskap och intresse för e-handel.Du har en välfungerande verktygslåda gällande ledarskap, organisering och arbetsmetodik. Du är en närvarande ledare som är passionerad att jobba hands on. Genom tydliga planer och uppföljning har du i dina tidigare arbeten nått solida resultat med förbättrade nyckeltal över tid. Meriterande med erfarenhet av SAP och Qlik Sense.Extremt lösnings- och resultatorienterad samt ser till helheten.Handlingskraftig - när du ser svaga tal/siffror agerar du kraftfullt.Ruckar aldrig på struktur, ordning och reda.Hög analytisk förmåga med en vilja om att förenkla och automatisera processer.Pedagogisk och tydlig.Vi erbjuder:Entreprenörsdriven verksamhetStort eget ansvar och varierande arbetsuppgifterGoda möjligheter till personlig utveckling och till karriärUngdomlig och pulserande miljöPlacering nära Göteborg; 15 minuter med bil till cityFriskvårdsbidragKollektivavtal för alla anställdaHelt nybyggda lokaler samt tillgång till Jollyrooms eget fullt utrustade gymUpplägg och kontakt:Start: Snarast möjligtOmfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)Placering: Sörredsvägen 111, TorslandaKontakt & frågor: Terese Fernbring på HR via terese.fernbring@jollyroom.se och tfn: 0739-808240 Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Nedan finner du våra senaste PR-meddelanden:Vi fick en flygande start på det nya året ->Vi anställde 200 personer inför julhandeln 2020 ->Vi vann årets logistiketablering 2020 ->Varaktighet, arbetstid