Cfo / Ekonomichef Till Ytab Group AB

Vill du ta ett helhetsansvar för ekonomin i en välinvesterad och lönsam industrikoncern med stark teknisk profil? Nu söker vi en affärsnära och driven CFO till vårt huvudkontor i Näsum.Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
YTAB Group är en industrikoncern med produktion i Sverige och Ungern och en ledande position inom ytbehandling av plast- och kompositdetaljer samt egen tillverkning och montering. Vi är cirka 100 medarbetare, omsätter ca 115 MSEK och har de senaste åren investerat över 70 MSEK i vår verksamhet. Våra kunder finns inom bl.a. fordonsindustri, medicinteknik, försvarsindustri, konsumentelektronik och inredning. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som Ekonomichef/CFO har du det övergripande ansvaret för koncernens ekonomi, med huvudfokus på den svenska verksamheten i Näsum. Du arbetar både operativt och strategiskt och är ett viktigt stöd till VD, ledningsgrupp och ägare.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
• Budget, prognos och uppföljning
• Löpande redovisning samt månads- och årsbokslut
• Årsredovisning, deklarationer och koncernredovisning
• Rapportering till ledning, ägare och myndigheter
• Likviditetsplanering och analyser
• Controllerarbete med nyckeltal, analyser och affärsstöd
Du har personalansvar för en ekonomiassistent och en löne- och kontorsadministratör. Kopplat till den ungerska verksamheten rapporterar även CFO för den verksamheten till dig, dock har du inte personalansvar där. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD för Ytab Group och har en tydlig röst i bolagets utveckling.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har relevant högskoleutbildning inom ekonomi/redovisning och minst fem års erfarenhet från en bred och ledande ekonomi/redovisningsroll med personalansvar, gärna inom tillverkande industri eller från redovisningsbyrå.
Du är analytisk, strukturerad och trygg i din kompetens. Som person är du affärsmässig, lösningsorienterad och van att driva förbättringsarbete. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har god systemvana.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du:
• Kort beslutsväg och nära till påverkan
• En investeringsvillig och framtidssatsande koncern
• Engagerade kollegor och stark teamkänsla
• En kultur där det ska vara roligt att gå till jobbet
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Näsum. Start enligt överenskommelse. B-körkort krävs.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan via Wikans hemsida så snart som möjligt.
För frågor, kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist på 044-590 65 12.
Välkommen med din ansökan!
