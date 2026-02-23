Centrumkoordinator/administrativsamordnare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vill du arbeta i skärningspunkten mellan forskning, samhällsutveckling och kommunikation samt har intresse för, och förståelse om hur forskning och akademi fungerar?
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedriver utbildning och forskning med fokus på vård, hälsa och människors livsvillkor. Vi utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor med målet att möta samhällets behov av kompetent och engagerad hälso- och sjukvårdspersonal. Forskningen vid institutionen spänner över många områden, men har en gemensam utgångspunkt i personcentrerad och evidensbaserad vård. Vi är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård och detta synsätt genomsyrar både utbildning, forskning och samverkan med hälso- och sjukvården. Institutionen är en del av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och har sin verksamhet på Campus Medicinareberget med direkt närhet till Sahlgrenska universitetssjukhuset, en miljö som präglas av tvärprofessionellt samarbete, klinisk relevans och hög akademisk kvalitet. Vår institution har ungefär 1200 studenter som utbildar sig inom legitimationsyrken i vården, både på grund- och avancerad nivå.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Mångfald är en styrka, och vi arbetar aktivt för en inkluderande och jämställd arbetsmiljö där alla medarbetare ges möjlighet att trivas och utvecklas. För att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv erbjuder vi flexibla arbetsformer, såsom distansarbete och flextid. Göteborgs universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss | Göteborgs universitet
Centrum för ett demensvänligt personcentrerat samhälle (DEMSAM) söker en centrumkoordinator, rollen är central i att utveckla centrumets nationella och internationella genomslag.
DEMSAM samlar forskning, praktik och samhällsaktörer för att utveckla ett mer demensvänligt samhälle. Genom forskning och samverkan bygger DEMSAM broar mellan akademi, kommuner, regioner, intresseorganisationer och andra delar av samhället. DEMSAM har ett tydligt fokus: att förbättra livet för personer med demens och deras närstående. Läs gärna mer om DEMSAM
Arbetsuppgifter
Som centrumkoordinator ansvarar du för tre huvudsakliga områden: Strategisk och operativ samverkan, kommunikation och omvärldsbevakning och verksamhets- och administrativsamordning.
I rollen arbetar du proaktivt för att stärka centrumets närvaro i samhällsdebatten och samordnar arbetet kring styrgrupp, nationella och internationella referensgrupper samt målgruppsrepresentanter. Du ansvarar, tillsammans med centrumets kommunikatör, för att utveckla, genomföra och följa upp kommunikationsstrategi och kommunikationsplan samt för att producera och målgruppsanpassa innehåll till webbplats, sociala medier, nyhetsbrev och trycksaker.
Du bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning på nationell och internationell nivå, bevakar relevanta politiska och myndighetsrelaterade initiativ inom hälso- och sjukvårdsområdet samt rapporterar till centrumföreståndare och ledningsgrupp. Vidare samordnar och administrerar du externa seminarier och evenemang, nationellt och internationellt, samt planerar och kvalitetssäkrar interna möten och aktiviteter.
Du fungerar som centrumets kontaktpunkt för externa förfrågningar, ansvarar för funktionsbrevlåda och nyhetsbrev samt samordnar och genomför administrativa uppgifter såsom rapportering, uppföljningar och olika kartläggningar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom vårdvetenskap, samhällsvetenskap, kommunikation eller annan utbildning som bedöms relevant för uppdraget. Även annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig kan vara aktuell, exempelvis erfarenhet som projektkoordinator, controller eller koordinator för läkemedelsprövningar.
Du ska ha goda kunskaper om vård och omsorg inom demens- och äldreområdet, både inom kommunal verksamhet och regional primärvård. Vidare ska du ska ha god kunskap om forskningsprocessen samt erfarenhet av arbete i en forskningsmiljö, där så väl kvalitativa metoder som kvantitativa används.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från lärosäte samt koordinerande arbetsuppgifter kopplade till projektarbete.
Rollen förutsätter en hög grad av digital mognad. Du arbetar obehindrat i olika IT-system, har god systemförståelse och mycket goda kunskaper i MS Office. Erfarenhet av publiceringsverktyg är ett krav. Det är meriterande om du även har arbetat med verktyg för sociala medier samt med produktion av film- och annat kommunikationsmaterial.
De språkliga krav som ställs är flytande svenska i både tal och skrift samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet.
