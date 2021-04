Centre Coordinator till Citycon - i Value Your Talent Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

i Value Your Talent Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-21Identifierar du dig som en riktig doer? Trivs du bra med många bollar i luften samtidigt? Trivs du i en varierad roll som innebär mycket social interaktion med kunder växlat med administrativa uppgifter? Läs vidare!I den här rollen jobbar du som en stöttepelare för köpcentrumets team. Det innebär att du ena dagen bemöter kunder i butiker för att kolla att deras vardag rullar på fint, medan du andra dagen hjälper du till med att gå igenom besöksstatistik.Om CityconCitycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av blandade centrummiljöer för en urban livsstil med handel, kontor och bostäder. Som ägare till fastigheter i Norden värda totalt 4,4 miljarder Euro står vi för en hållbar fastighetsförvaltning. Våra köpcentrum är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik och möter kundernas dagliga behov av livsmedel, hälsovård och tjänster. Av våra 40 centrum finns nio i Sverige, inklusive Kista Galleria, 10 i Finland, 17 i Norge, två i Estland och två i Danmark. Därtill uthyr och förvaltar vi 7 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare. Besökarantalet uppgår till cirka 170 miljoner årligen. Du kan läsa mer om oss ( https://www.citycon.com/)! Ett urval av dina arbetsuppgifterOnboarda, välkomna och agera kontaktperson till hyresgäster i köpcentrumetBesvara mejl från besökare gällande frågor och synpunkterUppdatera skyltar, se över inredning, funktion och allmäntillståndet i gallerianAnalysera kunders behov och beteenden i förhållande till KPI:er, sammanställ rapporterStötta Leasing-managers som arbetar med uthyrning av lokalerStötta marknadskollegor vid kampanjer och eventVi tror att du tidigare har...Jobbat i en serviceorienterad roll där du hanterat många bollar i luften, exempelvis receptionist, office manager, butiksanställd med utökat ansvar för ex. personal, hovmästare eller liknandeErfarenhet av att jobba administrativtMeriter som kan intyga att du är en lagspelare som ställer upp för dina kollegorGod förmåga i svenska och engelska, i tal och skriftVi tror att du för att lyckas i rollen är en person som...Har ett servicesinne ända ut i fingerspetsarna och är van vid att bemöta kunderKan hantera en mångsidig roll som ställer krav på flexibilitet, struktur och stundtals högt tempoÄr prestigelös, du tacklar nya arbetsuppgifter och utmaningar med engagemangHar ett öga och kreativt sinne för vad som kan förbättra dina kollegors, besökares och hyresgästers dag, i både stort och litetHar förmågan att tänka och arbeta proaktivtÄr bekväm att pendla till och vistas i köpcentrummiljö, givetvis med högsta försiktighetsåtgärderPraktisktStart: Så snart som möjligtPlats: Du kommer utgå från flera av Citycons gallerior, i huvudsak belägna i Liljeholmen, Åkersberga och Jakobsberg.Omfattning och arbetstid: Heltid, 40 timmar/vecka. Kontorstider.Denna rekrytering utförs av Ivy Talents. Frågor gällande tjänsten är välkomna till ansvarig rekryterare Tom på tom@ivytalents.se . Selektering av ansökningar och intervjuer sker löpande så missa inte chansen att söka tjänsten redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-21Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-05i Value Your Talent Sweden AB5709049