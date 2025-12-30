Cederkliniken i Piteå söker hälso- och sjukvårdskurator
2025-12-30
Information om arbetsplatsen
Vår arbetsplats präglas av ett nära ledarskap och korta beslutsvägar.
Tillsammans strävar våra 40 medarbetare mot målet att konstant förbättra vår verksamhet och ge våra 11000 patienter bästa möjliga vård.
Cederkliniken är en del av Praktikertjänst som är Sveriges största privata vårdkoncern. Praktikertjänst är ett vårdkooperativ utan externa aktieägare där varje enhet drivs av dem som faktiskt arbetar i vården . Vi erbjuder generösa friskvårdförmåner, tillgång till gym på arbetsplatsen och möjlighet att hyra semesterbostäder både i Sverige och Europa.
Cederkliniken arbetar efter vår egen modell för omhändertagande vid psykisk ohälsa med stegvisa insatser. Som hälso- och sjukvårdskurator arbetar du självständigt med kartläggning, bedömning och behandling, men även i team med andra professioner. I det psykosociala teamet ingår förutom hälso- och sjukvårdskurator även arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare och rehabkoordinator. Kvalifikationer
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Erfarenhet av arbete med barn och unga samt neuropsykiatri är meriterande men inget krav. Dina personliga egenskaper
Cederkliniken arbetar konstant med utveckling och vi söker dig som delar vårt intresse att förbättra vården för våra patienter. Hos oss arbetar du nära dina kollegor och i en väl utvecklad samverkan mellan olika yrkeskategorier på vårdcentralen. Flexibilitet och samarbete är grunden för att kunna bedriva personcentrerad vård.
Övrig information
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde snarast. Intervjuer sker fortlöpande.
Kontakt Maria J Nilsson, sektionschef eller Laila Davidsson bitr verksamhetschef.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
