CE-chaufförer sökes till Helsingborg
MP Åkeritjänster AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2025-10-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
, Värnamo
, Växjö
, Göteborg
, Jönköping
Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Till Helsingborg söker vi lastbilschaufförer med CE-behörighet för uppdrag hos våra kunder inom transport och logistik. Du kör lotstransporter eller livsmedelstransporter.
Arbetet innebär mycket kundkontakt och din roll är en viktig del av vår service.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från yrket och är en positiv person som är noggrann i dina arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten, driven, ansvarstagande och flexibel.
Som chaufför hos oss behöver du ha CE körkort, YKB, truckkort och ADR styckegods.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
MP Åkeritjänster har huvudkontor i Borlänge. Vi är en bemanningskoncern för transport & logistik, och finns i dagsläget Dalarnas, Gävleborgs, Örebro, Jönköping, Skåne län. Vi har de närmaste åren ambitiösa planer och ska vara branschens ledande kompetensföretag och vara rikstäckande. Idag är vi ca 140 medarbetare varav merparten varit anställda hos oss i många år.
Vi startade 2007 och är ett auktoriserat bemanningskoncern vilket är en trygghet för våra medarbetare och kunder. 2024 startade vi verksamhet i Helsingborg under Robins ledning.
--Övrig information
Heltid, tillsvidareanställning efter provanställning 6 månader.
Lön enligt kollektivavtal.
Referenser önskas.
Det finns även möjlighet till extrajobb vid annan huvudsaklig sysselsättning eller efter pension.
--
Har du frågor så hör gärna av dig till vår platschef i Helsingborg:
Robin via mail robin.sjoholm@akeritjanster.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Åkeritjänster AB
(org.nr 559153-3418), https://akeritjanster.se/lediga-jobb-i-helsingborg/
Grustagsgatan 4 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborg Kontakt
Platschef Helsingborg
Robin Sjöholm robin.sjoholm@akeritjanster.se 042-31 16 151 Jobbnummer
9534325