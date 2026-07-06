CE-chaufförer på deltid sökes!

Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2026-07-06


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Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-06

Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta extra som CE-chaufför på deltid till våra uppdragsgivare. Uppdragen omfattar distributionskörning och/eller fjärrkörning med tung lastbil och släp. Beroende på kund och uppdrag kan arbetsuppgifterna variera, men innefattar i huvudsak lastning, lossning samt leveranser till kund. Tjänsten passar dig som vill arbeta flexibelt vid sidan av annan sysselsättning.
Körning med CE-behörighet – Deltidsjobb för dig som vill köra lastbil
I rollen får du ett ansvarsfullt transportarbete där punktlighet och säker körning är centralt. Det kan förekomma både dag-, kvälls- och nattpass.
Krav på dig som söker deltidsjobb som CE-chaufför

CE-körkort och giltigt YKB

Digitalt färdskrivarkort

Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande

God svenska i tal och skrift

Goda trafik- och säkerhetskunskaper

Personliga egenskaper för att lyckas som CE-chaufför

Du arbetar självständigt och tar ansvar för hela transportuppdraget

Du är flexibel, serviceinriktad och lösningsorienterad

Du tycker om att träffa nya människor och är en god ambassadör för företaget

Du är noggrann och bidrar till positiva relationer med kollegor och kunder

Omfattning, placeringsort och tillträde

Sysselsättningsgrad: Deltid, extra vid behov eller enligt schema

Placeringsort: Södra och Norra Stockholm

Start: Enligt överenskommelse

Så söker du jobbet som CE-chaufför på deltid
Skicka in din ansökan så snart som möjligt – urval och intervjuer sker löpande. Ansökan tas endast emot via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten kontaktar du oss via angivna kontaktvägar i annonsen.
Vi välkomnar sökande oavsett bakgrund, identitet eller kön. Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6677542-2088389".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta)
121 63  JOHANNESHOV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9994489

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