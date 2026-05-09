CE-Chaufför (Spetsbyte) nattkörning

Submit AB / Fordonsförarjobb / Södertälje
2026-05-09


CE-chaufför för nattkörning
CE-chaufför sökes till nattskörningar med bas i Södertälje eller söder om Stockholm.

Dina arbetsuppgifter
Fjärrkörning och nattdistribution

Lastning och lossning enligt körschema

Daglig tillsyn av fordon och rapportering

Säker och punktlig leverans till kunder och terminaler

Vi söker dig som:
Har CE-körkort

Har giltigt YKB

Har digitalt färdskrivarkort

Är ansvarstagande, punktlig och självgående

Trivs med nattarbete och långa körningar

Har god samarbetsförmåga och servicekänsla

ADR men inget krav

Tidigare erfarenhet av fjärrtrafik är meriterande men inte ett krav för rätt person.
Vi erbjuder
Arbete hos ett stort och stabilt företag

Moderna och välutrustade fordon

Trygg introduktion och stöd från transportledning

Goda möjligheter till fast anställning

Konkurrenskraftig lön enligt avtal

Anställningsform
Heltid/Provanställning
Arbetstid
Nattarbete / heltid

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Kevin@submitbemanning.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Jobbnummer
9901460

