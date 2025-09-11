CE-chaufför sökes i Enköping!
Libera i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Enköping
2025-09-11
Uppdraget
Som CE-chaufför kommer du här få arbeta med varierade arbetsuppgifter inom transportbranschen. Arbetsuppgifter kan exempelvis vara distribution av farligt gods, tomgods eller pallgods. Tjänsten innefattar lastning och lossning, även rangering. Beroende på din erfarenhet kan arbetsuppgifterna se annorlunda ut.
Tjänsten är placerad med utgångsläge Enköping, leveranser kan komma att ske runtom i Stockholms län, samt mälardalen.
Vem är du?
Vi söker dig som har haft din CE-behörighet i minst 3 år och jobbat som CE-chaufför i minst 2 år. Du som söker har ett högt säkerhetstänk samt är noggrann i din körning. Jobbet kan i perioder innefatta viss typ av kundkontakt, därför söker vi dig som är social, samarbetsvillig och flexibel. Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Du innehar CE-behörighet och har minst 2 års körvana
Du har ADR Grund
Giltigt YKB
Meriterande
Tidigare erfarenhet av transporter av farligt gods
Arbetstider
Dagtid 8-17
Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse
I denna rekrytering utför vi ett utdrag från belastningsregistret. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), http://www.libera.se
Libera Kontakt
Linnea Liberg linnea@libera.se
9504328