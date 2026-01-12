CE-chaufför | PreZero | Heltid | Älmhult
Vill du arbeta som CE-chaufför i Älmhult hos en ledande aktör inom återvinning och hållbarhet? Nu söker vi på Manpower dig som vill bli en del av PreZero och bidra till effektiva och säkra transporter. Har du CE-körkort, YKB och ADR? Då är detta uppdraget för dig! Välkommen med din ansökan redan idag.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och PreZero. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos PreZero i Älmhult.
Ort: Älmhult
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: 5 dagar/vecka 07:00-16:00 eller 4 dagar/vecka 07:00-17:00
Om jobbet som CE-chaufför
Som CE-chaufför hos PreZero ansvarar du för att leverera varor med lastbil och släp på ett säkert och effektivt sätt. Du blir en viktig del av ett företag som arbetar för en hållbar framtid och erbjuder en strukturerad arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Leverera varor med lastbil och släp
* Säkerställa att leveranser sker enligt gällande säkerhetsrutiner
* Hantera transportdokumentation och rapportering
* Bidra till ordning och säkerhet i arbetet
Den vi söker
Vi söker dig som är en erfaren och ansvarstagande CE-chaufför med god förmåga att arbeta självständigt. Du är noggrann, flexibel och har en positiv inställning till nya utmaningar.
Krav för tjänsten
* CE-körkort
* YKB och giltigt förarkort
* ADR Grund
* Truckkort A1-4 och B1-4
Meriterande
* Erfarenhet av att köra lastbil med släp
* ADR Tank
I enlighet med vår kunds krav kommer vi i denna rekryteringsprocess att genomföra en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Linnéa Warghed via e-post: linnéa.warghed@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
