CE-chaufför med krankort
2026-01-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Arvika
Vår organisation växer. Vi söker nu två CE-chaufförer med krankort. Denna tjänst passar dig som vill ha ett varierande chaufförsarbete med både distribution och kranbilskörning.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
Distribution av gods till kunder
Lastning och lossning på terminal och hos kunder
Körning med kranbil varannan vecka
Kvalifikationer och krav
CE-körkort
YKB
ADR-behörighet
Truckkort, inklusive C2 (hjullastare)
Krankort över 18 ton/meter
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med möjlighet att utveckla dina färdigheter inom både distribution och kranbilskörning
Provanställning
Trevliga arbetskamrater och ett växande team
Trygg anställning med kollektivavtal
Fina förmåner som eget gym, friskvårdsbidrag, rikskupongkort och personalaktiviteter.
Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@otab.se
.
Märk mejlet med "Kranbilsförare".
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: jobb@otab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kranbilsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bgab Godsservice i Karlstad AB
(org.nr 556194-5469), https://godsservicekarlstad.se/
Brisgatan 2 (visa karta
)
650 05 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilspedition Godsservice I Karlstad Aktiebolag Jobbnummer
9690521