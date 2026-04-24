CE-chaufför i Kungsbacka
Är du en trygg CE-chaufför som trivs där det händer saker? Nu söker vi dig som vill köra i och runt Kungsbacka - ett jobb för dig som gillar tempo, variation och professionell logistik!Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Som CE-chaufför kör du gods mellan terminaler och kunder i Kungsbacka med omnejd samt Västsverige. Arbetet sker främst dagtid men även andra arbetstider kan förekomma.Du arbetar med moderna fordon och blir en viktig del i ett sammansvetsat team där säkerhet, punktlighet och kundbemötande står i fokus.
Primärt kommer du jobba över sommaren men för rätt personer finns möjligheter att jobba heltid efter det.
Vi söker dig som:
Har CE-körkort och giltigt YKB
Har erfarenhet av att köra tung lastbil (trailervana är meriterande)
Är stresstålig och trygg i trafiken
Kommunicerar obehindrat på svenska
Är punktlig, ansvarstagande och serviceinriktad
Vi erbjuder:
Stabil heltidsanställning
Kollektivavtal och konkurrenskraftig lön
Moderna och välutrustade fordon
Ett arbete med variation och utvecklingsmöjligheterÖvrig information
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag!Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Kungsbacka (visa karta
)
411 04 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9875281