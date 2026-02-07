CE-chaufför fjärrkörning
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi söker dig som vill köra tung lastbil med trailer för fjärrtransporter inom Sverige och ibland Norge. Arbetet innebär övernattning i lastbilen vid behov, ibland flera nätter i veckan beroende på uppdrag. Du arbetar med lastning/lossning, dokumenthantering och säker transport av kundernas gods. Publiceringsdatum2026-02-07Arbetsuppgifter
Köra CE-dragbil med trailer
Utföra dagliga kontroller av ekipage
Hantera CMR, fraktsedlar och digitala system
Följa kör- och vilotider
Representera företaget på ett professionellt sätt hos kunder och terminaler
Vi söker dig som
Har CE-körkort, YKB och digitalt färdskrivarkort
Är noggrann, punktlig och tar ansvar
Klarar att arbeta självständigt
Har god kommunikationsförmåga på svenska eller engelska
Meriterande
Erfarenhet av fjärrkörning
ADR (grund)
Erfarenhet av trailer, hamnar eller internationella körningar
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Trygg anställning i ett växande företag
Välskötta Euro 6-bilar
Bra arbetsmiljö och schysta villkor
Arbetstider
Varierande arbetstider enligt kör- och vilotider.
Övernattning i bilen förekommer.Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet till: jobb@fraktexpressen-syd.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: Jobb@fraktexpressen-syd.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fraktexpressen Syd AB
(org.nr 559514-9047) Körkort
