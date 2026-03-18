CE-Chaufför
Är du en erfaren CE-chaufför som söker nya möjligheter i sommar? Nu söker vi distributionschaufförer till vår kund i Hässleholm för sommarperioden 2026, med goda chanser till förlängning. Här får du ett varierande arbete där du ansvarar för säker och effektiv leverans till kunder runt om i regionen - i en roll som ställer höga krav på service, ansvarstagande och noggrannhet. Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Vi söker nu CE-chaufförer till sommarperioden 2026. Det finns även goda möjligheter till förlängning efter perioden.I rollen som distributionschaufför kommer du att ansvara för på- och avlastning samt utkörning till företagets kunder runtom i Skåne.Som chaufför kommer du att distribuera paket till våra kunder. I tid, effektivt och säkert! Arbetet innebär lastning och distribution där höga krav ställs på servicekänsla, ordningssinne, noggrannhet och en positiv inställning. Arbetstider som lastbilschaufför hos vår kund är förlagda till dag, kväll och natt.Profil
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du som söker har YKB och CE- behörighet.Vi söker dig som är självgående, plikttrogen och flexibel. Att ha många bollar i luften i kombination med en fartfylld arbetsdag är något som hör till yrket. Det är därför viktigt att du trivs med kundkontakt, har en positiv inställning och är mån om att representera kundföretaget på bästa sätt. Då jobbet bland annat kan innebära tunga lyft, behöver du ha en god fysik. Som person är du driven, noggrann, engagerad och ansvarstagande för att trivas i denna roll.Har du dessutom erfarenhet från körning i Skåne med omnejd så är det ett stort plus!Kravprofil för detta jobb
CE - behörighet
YKB
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av att köra med släp/trailer
Möjlighet att arbeta olika skift som dag, kväll och natt.
Digitalt Förarkort
God svenska i tal och skrift
Rent utdrag från belastningsregistret
Truckkort A 1 - 4 & B 1 - 4
Bakgavellyft
Meriterande:
Körkort och tillgång till bil
ADR
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning - det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan kommer vi att matcha den mot tjänstens kravprofil. Du blir därefter kontaktad via telefon eller e-post för återkoppling. Vidare i processen genomförs intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för de kandidater som är aktuella.
För oss är det också viktigt att ta del av din upplevelse. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och efter avslutad process.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida på grund av GDPR - ansökningar via e-post behandlas inte.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9805859