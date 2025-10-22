CE- Chaufför Sökes
Lotsbooking transport i Malmö AB / Fordonsförarjobb / Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Hej!
Nu är vi under expandering och söker efter en duktig CE Chaufför som ska köra fjärr/Linehault.
Utgångsort: Malmö
Chauffören kommer köra samma bil alltid och det är ett krav att man tar hand om bilen.
Man kommer att köra ett HCT Ekipage det nya systemet som är ca 32-34 meter långt alltså dubbla trailer och dolly.
Det är en provanställning 6 månader med chans till tillsvidare.
Krav på att kunna hantera ett sådant fordon.
YKB,CE,ADR 1.3
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: Infolotsbooking@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lotsbooking transport i Malmö AB
rönnviksgatan 13 (visa karta
213 72 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lotsbooking Transport i Malmö AB Jobbnummer
