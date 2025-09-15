CE chaufför- Link 25m Helsingborg

CE-chaufför sökes till MDE Transport - Link och trailer 25m

MDE Transport växer och söker en CE-chaufför för körning med Link och trailer (25,25 m).

2025-09-15

Dina arbetsuppgifter
Fjärrtransporter i Sverige (huvudsakligen)
Ibland körningar i Danmark
Sällan men kan förekomma körningar i södra Norge
Ansvara för säker lastning/lossning och hantering av transportdokument

Arbetstider och schema:

Jobbet innebär körning från söndag-fredag eller måndag- fredag
Möjlighet till schema: 1/1, 2/2 eller 3/1

Vi söker dig som:

Har CE-körkort och giltigt YKB
Har ADR-intyg (meriterande men inte krav)
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Har tidigare erfarenhet av tung fjärrkörning

Vi erbjuder:

Körning med moderna Scania 2025-lastbilar
Bra lön och traktamente
Trygg arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter i ett växande företag

Omfattning: Heltid, schemalagt arbete.
Placering: Utgångspunkt från Skåne (Helsingborg).

Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: Info.mdetransport@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
mde transport AB (org.nr 559519-7640)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Frej Gad
info.mdetransport@gmail.com
0761883461

Jobbnummer
9509610

