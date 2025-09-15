CE chaufför- Link 25m Helsingborg
2025-09-15
CE-chaufför sökes till MDE Transport - Link och trailer 25m
MDE Transport växer och söker en CE-chaufför för körning med Link och trailer (25,25 m).Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Fjärrtransporter i Sverige (huvudsakligen)
Ibland körningar i Danmark
Sällan men kan förekomma körningar i södra Norge
Ansvara för säker lastning/lossning och hantering av transportdokument
Arbetstider och schema:
Jobbet innebär körning från söndag-fredag eller måndag- fredag
Möjlighet till schema: 1/1, 2/2 eller 3/1
Vi söker dig som:
Har CE-körkort och giltigt YKB
Har ADR-intyg (meriterande men inte krav)
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Har tidigare erfarenhet av tung fjärrkörning
Vi erbjuder:
Körning med moderna Scania 2025-lastbilar
Bra lön och traktamente
Trygg arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter i ett växande företag
Omfattning: Heltid, schemalagt arbete.
Placering: Utgångspunkt från Skåne (Helsingborg).Så ansöker du
Skicka din ansökan via Arbetsförmedlingen. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
mde transport AB
Frej Gad info.mdetransport@gmail.com 0761883461
