CE Chaufför Västerås
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Västerås Visa alla fordonsförarjobb i Västerås
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CE‐chaufför sökes till verksamhet i Västerås
Vill du arbeta som CE‐chaufför i en stabil verksamhet där kvalitet, säkerhet och trivsel står i fokus? Nu söker vi dig som vill köra tempererade transporter med utgångspunkt från Västerås och vara en viktig del av ett professionellt team.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som CE‐chaufför hos oss arbetar du med transporter av kylt och fryst gods. Uppdragen varierar i längd och upplägg, vilket ger ett omväxlande arbete där du får använda både din körvana och ditt ansvarstagande. Du utgår från Västerås och kör enligt planerade rutter med moderna och välskötta ekipage.
Arbetet kan förekomma både dag- och nattid beroende på körschema.Arbetsuppgifter
Köra lastbil med släp (CE) i regional och/eller nationell trafik
Transportera tempererat gods enligt gällande rutiner
Lastning och lossning av gods
Säkerställa att fordon och last hanteras på ett säkert sätt
Hantera transportdokument och digitala system
Vara företagets ansikte utåt mot kund och mottagare
Vem är du?
Du är en ansvarsfull och självgående chaufför som trivs med struktur och tydliga rutiner. Samtidigt har du en serviceinriktad inställning och förstår vikten av punktlighet och gott bemötande. Du tar hand om ditt fordon och arbetar alltid med trafiksäkerhet i fokus.Kvalifikationer
CE‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av tempererade transporter
Tidigare arbete med släp
Vana av självständig körning
Vi erbjuder
Trygg anställning enligt gällande kollektivavtal
Ordnade arbetsförhållanden och tydliga körscheman
Moderna fordon och utrustning
En arbetsplats med engagerade kollegor och god laganda
Möjlighet till långsiktigt arbete i VästeråsSå ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Västerås (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9947569