CE Chaufför Trelleborg
2026-03-24
Som chaufför kommer du tillhöra ett stort engagerat team som arbetar tillsammans för att föra verksamheten framåt och samtidigt ha en rolig dag på jobbet. Du kommer tillhöra ett stort privat ägt företag som är mån att ta hand om sina anställda.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Leverera och hämta pallar och paket hos kund
Bidra med god kundservice
Dokumentation
Tjänsten kräver flexibilitet, arbetstiden varierar och är förlagd dagtid.
Du kommer utgå från Trelleborg men köra rundor runt om i Skåne. Arbetet startar med en gedigen introduktion där du som chaufför får åka med de rutter som du framöver kommer köra själv.
Kompetens och erfarenhet:
CE-körkort
Giltigt YKB
Truckkort A-B
ADR-certifikat
Goda språkkunskaper i svenskaDina personliga egenskaper
Som person är du serviceinriktad, ansvarsfull, pålitlig och innehar en god körvana. Arbetet är fysiskt krävande och därför ser vi att du uppskattar att arbeta med kroppen. Vi ser även att du är bekväm med att träffa nya människor samt är mån om att bibehålla en god relation med kunderna.
Vi erbjuder dig
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss. Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att höra av dig till ansvarig konsultchef Andreas and@jksgroup.se
eller Martin mjo@jksgroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.jksgroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9816897