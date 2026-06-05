CE Chaufför till Frigoscandia
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-06-05
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CE‐chaufförer sökes till Frigoscandia Åkeri AB i Jönköping
Till Frigoscandia Åkeri AB i Jönköping söker vi nu drivna och pålitliga CE‐chaufförer som trivs bakom ratten och vill arbeta i en varierande roll tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
Frigoscandia Åkeri har en modern och välunderhållen fordonsflotta. En stor del av verksamheten består av linjetrafik, där gods körs mellan omlastningsterminaler och därefter distribueras lokalt av oss eller samarbetspartners. Våra trafikområden omfattar bland annat Skåne, Småland, Västergötland, Östergötland och Mälardalen. Huvudkontoret är beläget i Helsingborg.
Dom har behov av chaufförer för både dag- och nattkörning, inom såväl distribution som fjärrtrafik.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Det här erbjuder vi
Hos oss möts du av en öppen och välkomnande arbetsmiljö. Vi följer gällande kollektivavtal samt regler för kör- och vilotider. Förmånerna inkluderar bland annat friskvårdsbidrag och rabatter hos exempelvis gym och hotell.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som chaufför transporterar du främst kylda och frysta varor. Arbetet omfattar även lastning och lossning.
Du ansvarar för att fordon och utrustning hanteras på ett korrekt och varsamt sätt, inklusive kylaggregat, färdskrivare och lastsäkring. Arbetet innebär även hantering av fraktdokument samt scanning av gods.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Du har god erfarenhet av att köra bil och släp, arbetar trafiksäkert och har förmågan att planera dina körningar så att leveranser sker rätt, i tid och till rätt mottagare.Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
CE‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
TruckkortÖvrig information
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Jönköping (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9949002