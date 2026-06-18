CE Chaufför
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-06-18
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CE‐chaufför sökes till verksamhet i närheten av Huskvarna
Vill du ha ett självständigt arbete där du är en viktig del av logistikkedjan? Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande CE‐chaufför till vår verksamhet i Huskvarna. Hos oss får du arbeta i en stabil organisation med moderna fordon, tydliga rutiner och kollegor som ställer upp för varandra.
Om rollenSom CE‐chaufför utgår du från Huskvarna och kör planerade transporter inom regionen. Arbetet innebär hantering av tempererat gods, där kvalitet, punktlighet och trafiksäkerhet alltid står i fokus. Du ansvarar för fordonet, lasten och kontakten ute hos kund.
Arbetstiderna kan variera och innefatta både dag- och tidiga morgonpass beroende på körschema.
ArbetsuppgifterKöra lastbil med släp (CE) enligt planerade rutter
Transport av kylda och/eller frysta varor
Lastning och lossning, ibland med truck
Kontroll av gods, temperatur och transportdokument
Daglig tillsyn av fordon och rapportering av avvikelser
Kundkontakt och representera företaget på ett professionellt sätt
Vem är du?
Du är en trygg och noggrann chaufför som trivs med ansvar. Du arbetar strukturerat, håller tider och har en positiv inställning även när tempot är högt. Vi ser gärna att du är serviceinriktad och van att arbeta självständigt.
KravCE‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av tempererade transporter
Tidigare regional distributionskörning
Vana av kyl- och frysekipage
Vi erbjuderTrygg anställning enligt kollektivavtal
Moderna och välskötta fordon
Tydlig introduktion och stöd i arbetet
Bra arbetsmiljö och schyssta villkor
Möjlighet till långsiktigt samarbetePubliceringsdatum2026-06-18Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Huskvarna (visa karta
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561 34 HUSKVARNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969374