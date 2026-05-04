CCO | Morris | Borås
Vill du leda och utveckla den internationella försäljningen för ett starkt varumärke i en organisation i kraftig tillväxt? Morris söker nu en driven CCO med erfarenhet av internationell e-handel som vill fortsätta driva och vidareutveckla Morris digitala affär.
Om rollen
Morris befinner sig i ett spännande skede där e-handel, varumärke och kundupplevelse står i centrum. Som Chief Commercial Officer (CCO) har du en nyckelroll i att driva och utveckla Morris internationella expansion och försäljning via e-handel. Du har det övergripande ansvaret för Morris kommersiella affär och resultat inom e-handel, tillväxtstrategi, kundresa och varumärkesutveckling internationellt.
Ditt uppdrag är att driva tillväxt på varje marknad och att säkerställa att bolaget har rätt strategi och struktur. Du ansvarar för bolagets digitala försäljning till konsument (DTC), lönsam tillväxt och skalbara processer genom att arbeta strukturerat, datadrivet och följa upp nyckeltal (KPI:er). Du optimerar kontinuerligt kanalmixen mellan e-handel, retail och wholesale utifrån lönsamhet, kundvärde och skalbarhet.
Som CCO arbetar du innovativt, målstyrt, strategiskt och operativt med fokus på att bygga en skalbar och långsiktigt hållbar affär. Du har budget- och resultatansvar och är en viktig del av bolagets ledningsgrupp där du bidrar till affärsutvecklingen med operativa- och strategiska insikter. Du ansvarar för Head of Wholesale, Head of E-commerce och Teamlead Retail och arbetar i nära samarbete med Head of Marketing och VD.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av internationell försäljning i en digitalt affärsdriven miljö. Du är van vid att arbeta strategiskt och operativt med att driva försäljning genom e-handel och trivs i en roll där du får bygga upp struktur och skapa tillväxt.
Du har erfarenhet av att bygga och implementera effektiva processer inom försäljning, kampanjplanering och sortiment med tydlig koppling till försäljningsutfall.
Som person är du driven, strukturerad, analytisk, lyhörd, kommunikativ och målmedveten med en stark förmåga att arbeta affärsdrivet och att skapa långsiktiga affärsrelationer.
Vi söker dig som har:
Stark erfarenhet av digitala affärer och internationell försäljning inom e-handel
Vana av att driva bolag och varumärke mot tydliga tillväxt- och resultatmål
Erfarenhet av att sätta tydliga mål och följa upp resultat kopplade till KPI:er
Dokumenterad förmåga att kombinera strategiskt arbete med operativt genomförande
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Om Morris
Morris Stockholm är ett svenskt premiumvarumärke inom klassiskt herrmode, med fokus på kvalitet, passform och tidlös design. Varumärket är etablerat internationellt och säljs via egna digitala kanaler samt genom återförsäljare på ett flertal marknader. Morris stil grundar sig i klassisk preppy, kombinerat med en generös dos samtida och innovativa influenser. Geografiskt hör Morris hemma på den här sidan Atlanten med en klassisk gammaldags charm och tradition från det brittiska. Paris, Milano och Rom har lärt oss chic elegans och en viss nonchalant joie de vivre. Och från Sverige och Skandinavien har vi lärt oss vikten av design, kvalitet och rakhet. Egenskaper som är ovärderliga när man tar Morris ut i världen.
Morris är sedan 2025 en del av Gimmersta Group AB, ett svenskt investeringsbolag med internationell närvaro drivet av entreprenörer. Gimmersta Group har erfarenhet av att bygga framgångsrika varumärken globalt. Vi är ett familjeföretag med aktiva ägare med ett långsiktigt perspektiv och ett starkt engagemang i våra portföljbolags utveckling.
I den här rekryteringen samarbetar Morris med Jefferson Wells. Vid frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på eva.ekdahl@jeffersonwells.se
Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 31 maj.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Huvudkontoret är i centrala Borås och Morris har en hybridpolicy där arbetsplatsen är fördelad mellan hem och kontor efter behov. Tjänsten innebär visst internationellt resande.
Välkommen med din ansökan!
