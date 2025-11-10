Category Manager till Oriola
På Oriola arbetar vi för en hälsosammare morgondag. Vi är en av Nordens ledande aktörer inom läkemedelsdistribution och hälsoprodukter där vi fyller en samhällsviktig funktion. Vårt långsiktiga hållbarhetsmål är att säkerställa säkra och korrekta leveranser av läkemedel och andra hälsoprodukter till apotek, retail, veterinärer och andra vårdgivare samt agera som ledande grossist. Vi är också stolta över kvaliteten och säkerheten i våra egna varumärken inom hälsa och välbefinnande. För att fortsätta detta viktiga arbete söker vi nu en Category Manager till vårt team i Stockholm.
Om rollen
Som Category Manager hos oss på Oriola kommer du att leda ett litet team på 3 - 4 personer som är placerade i både Sverige och Finland. Du tillsammans med kategorispecialister och Product managers kommer att ansvara på utvalda varumärken och delar av sortimentet. Rollen är baserad i Stockholm och resor till Finland förekommer cirka en gång i månaden. Du kommer till stor del att arbeta operativt med analys, sortimentsoptimering och att förvalta utvalda delar av vårt utbud. Du ska stötta teamet i det dagliga arbetet samt hålla i möten och individuella samtal med medarbetare. Vi erbjuder en roll med stort ansvar, högt tempo och möjligheten att arbeta i ett team som brinner för sina produkter och för att hitta lösningar. Om du vill se konkret resultat av ditt arbete och bidra till människors hälsa - då är detta rätt plats för dig. I rollen som kategori manager, rapporterar du till Assortment Director Sweden & Finland. Intervjuer hölls löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan ansökningstiden är slut. Vi ser framemot din ansökning snarast möjligt.
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad där rekryteringskonsult Linda Cooper svarar på frågor om rollen eller rekryteringsprocessen, linda.cooper@randstad.se
Ansvarsområden
Leda och stötta ditt team samt hålla i möten och individuella samtal
Vara ett stöd gällande frågor och beslutsfattande i det dagliga för medarbetarna i både Sverige och Finland för dina kategorier
Medverka på möten med externa parter som berör arbetet med din kategori
Skapa en långsiktig plan för hur kategorin ska växa samt sätta upp försäljningsmål, marginalmål och budget för kategorin i samråd med sortimentsdirektören
Ansvara för sortimentsoptimering för dina kategorier löpande
Arbeta tätt med marknadsavdelningen för att planera och genomföra kampanjer, annonsering och säljaktiviteter för dina kategorier
Förbereda material till sälj teametKvalifikationer
För att lyckas i denna roll ser vi att du är lösningsorienterad och har ett starkt kommersiellt driv. Du trivs med att ta ansvar i en processtyrd miljö inom en komplex organisation. Du har en genuin passion för produkter och trivs med att arbeta datadrivet för att fatta rätt beslut. Som ledare är du operativ och närvarande, du motiveras av att coacha ditt team och främjar en kultur präglad av samarbete och resultatfokus.
Vi ser att du har ett par års erfarenhet från en roll inom kategoriinköp samt erfarenhet från en roll där du haft personalansvar
Du behöver ha mycket goda kunskaper i Excel och vara van vid att hantera stora datamängder
Erfarenhet av att arbeta i system som SAP, Power BI, Validoo eller liknande affärssystem
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, då detta är vårt koncernspråk och används dagligen. Även svenska språket används dagligen och
pratar du finska ser vi detta som meriterande
Vi värdesätter om du som söker har arbetat i närliggande bransch som exempelvis detaljhandeln, läkemedelsbranschen eller inom e-handel
Eftergymnasial utbildning med fördel inom ekonomi eller inköpOm företaget
Oriola Sweden AB
Oriola är ett finskt börsnoterat bolag med en gedigen expertis inom läkemedelssektorn. Vi har mer än hundra års erfarenhet av läkemedelsdistribution i Sverige och över 70 år i
Finland. Oriola förenar alla aktörer i branschen från läkemedelsföretag till konsumenter på ett unikt sätt. Med hjälp av våra professionella och engagerade medarbetare främjar
vi människors och djurs välbefinnande. Vi säkerställer att läkemedel och hälsoprodukter levereras på ett säkert och kundvänligt sätt - vare sig det sker till apotek, veterinärer, detaljister eller dosdispenseringskunder. Våra experttjänster stödjer läkemedelsföretag under en produkts hela livslängd. Hos oss får du tillgång till en mångfald av expertis samt utvecklande och inspirerande möjligheter i alla våra verksamheter.
Vi drivs av vårt syfte är "Health for life". Vår kultur bygger på öppenhet och samarbete. Vi stöttar och bryr oss om varandra och våra kunder. Är du öppen, proaktiv och ansvarsfull kommer du att trivas hos oss - och vi hjälper dig att utvecklas professionellt. På Oriola värnar vi om öppenhet, att ta initiativ och ansvar och att arbeta tillsammans. Ersättning
