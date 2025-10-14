Category Controller - Hemfint group
Category Controller - Dörrar & Fönster
Hemfint Group, bestående av de framgångsrika e-handelsbolagen Hemfint, Outl1 och Trendrum med en omsättning på cirka 600 miljoner kronor och försäljning på fyra marknader, är en del av BHG Group - en ledande aktör inom heminredning och möbler. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet.
Brinner du för analys, affärsutveckling och vill arbeta nära besluten? Nu söker vi dig som vill ta helhetsansvaret för kategorin dörrar och fönster i rollen som Category Controller.
Som Category Controller har du ett tydligt ekonomiskt ansvar för din kategori. Du följer upp försäljning, marginaler och lönsamhet, driver analyser och identifierar förbättringsområden för att stärka resultatet. Rollen spänner över både strategi och operativt arbete, där du samarbetar nära VD, CFO och marknad för att säkerställa att kategorin utvecklas i linje med bolagets mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för försäljningsmål och lönsamhet inom kategorin dörrar & fönster
Analysera försäljnings- och kostnadsdata för att optimera marginaler och prissättning
Bidra till utveckling av kommersiella strategier och kampanjer i digitala kanaler
Ansvara för kundservice och sälj för att säkerställa en konkurrenskraftig och effektiv kategori
Följa upp nyckeltal, prognoser och budget
Initiera och leda förbättringsprojekt kopplade till sortiment och leverantörseffektivitet
Vi ser att du har
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, företagsekonomi eller likvärdigt område
Erfarenhet av analys, controlling eller kategoriarbete, gärna inom e-handel eller byggrelaterade produkter
God förståelse för digital handel, dataanalys och kommersiella processer
Analytisk, strukturerad och resultatinriktad med god kommunikationsförmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning, placerad på vårt kontor i Kristianstad. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
