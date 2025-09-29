Cargo-bike Driver
2025-09-29
About the company
MoveByBike is a growing company in sustainable logistics, replacing delivery vans with large electric cargo bikes. By cycling instead of driving, every shift you work helps make a difference for the environment
Job Description
As a bike courier at MoveByBike, your job is to deliver goods around Stockholm using electric cargo bikes. You'll typically work 5-6 hour shifts with clear delivery targets, mostly during evenings and weekends. It's an active role that keeps you moving outdoors. MoveByBike provides everything you need: e-bike, work clothes, and a mobile phone.
Your responsibilities will include:
Delivering for clients like Airmee, Voi, and Linas Matkasse
Following your assigned route
Ensuring safe and professional deliveries
Working Hours
Minimum 4 shifts per week (more if desired)
Shifts run between 08:00 and 22:00
Salary: 132 SEK/hour + 20 SEK/hour extra for evenings/weekends
Performance-based bonuses is also available
Qualifications
• Be at least 18 years old
• Speak and understand English or Swedish
Additional Assets
• Be reliable, with a strong sense of safety
• Enjoy staying active and working outdoors
• Have experience in delivery or moving work (preferred but not required)
