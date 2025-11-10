Capio Psykiatri söker leg arbetsterapeut
2025-11-10
Om oss
Capio är en av Sveriges ledande aktör inom hälsa och sjukvård och du kan läsa mer om våra verksamheter här www.capio.se
Capio Psykiatri har fått ett utökat uppdrag och patientinflöde och söker nu leg arbetsterapeut till våra verksamheter Hässleholm och Helsingborg. På Capio Psykiatri pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vår verksamhet kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård, ett gott bemötande och ett stort engagemang. Vill du arbeta i två verksamheter som präglas av engagemang, utveckling och personcentrerad vård? Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut till vårt team i Hässleholm och Helsingborg.
Vi erbjuder öppen psykiatrisk specialistvård, inkluderande specialistvårdvid skadligt bruk och beroende, med fokus på tillgänglighet, utveckling och kontinuitet.
Vårt arbetssätt präglas av samarbete, delaktighet och en stark vilja att ständigt förbättra vården för våra patienter och deras anhöriga. Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team med läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och fysioterapeut. Tillsammans skapar vi en miljö där idéer och initiativ uppmuntras och där vi lär av varandra i vardagen
Om rollen Som arbetsterapeut hos oss har du en nyckelroll i teamet. Du bidrar till att ge patienten förutsättningar att skapa balans, struktur och meningsfullhet i vardagen. Arbetet innebär att du: * Kartlägger aktivitetsförmåga och bedömer behov av stöd eller anpassning * Planerar och genomför individuella arbetsterapeutiska insatser * Samarbetar nära övriga professioner i teamet för att skapa helhet i vården * Bidrar till att utveckla och förbättra våra arbetssätt utifrån erfarenhet och evidens Vi arbetar personcentrerat - varje möte utgår från individens behov, resurser och mål.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats där engagemang, kvalitet och nytänkande präglar vardagen.
• En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö * Fortbildning och kollegial handledning * Möjlighet till delaktighet i utvecklingsarbete * Ett varmt, kompetent och samarbetsinriktat team * Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårdsbidrag * Fri offentlig sjukvård * Förmånscykel * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra Om dig
Leg arbetsterapeut, gärna med erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Du har en trygg yrkesidentitet, är lyhörd för patientens behov och trivs i ett samarbetsinriktat arbetssätt där olika professioner kompletterar varandra. Du har förmåga att se individens resurser och att skapa struktur och delaktighet i vardagen. Du är nyfiken, initiativtagande och har ett genuint intresse för att utveckla vården - både i det kliniska arbetet och i teamets gemensamma förbättringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med arbete dagtid, måndag-fredag. Tillträde sker efter överenskommelse. 6 mån provanställning. Tjänsten omfattar arbete vid våra verksamheter i Hässleholm och Helsingborg. Välkommen med din ansökan! För frågor kontakta verksamhetschef Mikael Frid, Mikael.Frid@capio.se
, telefonnummer: 073 36 36 201 . I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras. Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-11-07
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
