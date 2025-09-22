Capio BUP Falun söker driven klinikassistent
Capio Sverige AB / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2025-09-22
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Gävle
, Västerås
, Enköping
eller i hela Sverige
Om oss.
Välkommen till en mottagning med flera olika professioner som arbetar för att barn och unga ska få den bästa vården inom psykiatrin. Vår mottagning är en av dem första privata i Dalarna och är en del av Ramsay Sate.
Din roll
Nu söker vi dig som vill arbeta nära verksamhetschefen och ha en team ledarroll för det administrativa teamet som består av medicinska sekreterare och receptionister. Du ska bli vår administrativa expert och avlasta verksamhetschef i allt från att inhämta information från våra system, tillförsäkra att medarbetares kalendrar bokas, introducera nya medarbetare och ha god insyn och koll på våra vårdflöden och rutiner.
Vi är i ett förändringsskede och du som söker ska tycka att det är roligt att skapa nytt och stötta kollegor mot det nya. Mottagningen byter journalsystem från takecare till Cosmic och vi kommer behöva din hjälp i allt från schemaläggning, bokningar till kallelser. Du kommer hjälpa och stötta dina team medarbetare i att planera möten, boka lokaler, mat och annat som kan underlätta för de kollegor som träffar och tar patienter.
Vi erbjuder dig
Vi är ett glatt och härligt gäng med många olika kompetenser. Hos oss får du friskvårdsbidrag, tillgång till förmånscykel och frukost. Kaffe, bubbelvatten och tillgång till frukt. Hos oss får du komma till en arbetsplats där du kan göra skillnad. Vi tar snabba beslut och tillsammans formar vi och gör mottagningen till den bästa. Om dig
Vi söker dig som är duktig på datorer, som lär dig snabbt och som tycker att det är roligt att hjälpa andra. Om du är medicinsk sekreterare ser vi det som en merit, men ej ett krav. För oss är personlig lämplighet viktigare. Du ska vara duktig på svenska både i tal och skrift.
Meriterande: Take Care, Cosmic. Office. Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerad: 2025-09-22 Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Lina Tengerström lina.tengerstrom@capio.se +46731479551 Jobbnummer
9520476