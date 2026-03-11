Campingvärd-Receptionist

Vi söker en Campingvärd som även är receptionist för säsongen 2026. I första hand gäller det perioden juni -augusti. Är delvis ett ensamarbete. Ledning och support är då alltid nära tillgänglig. Campingen är ett familjeföretag där ägarna dagligen medverkar och leder arbetet. Arbetstiden är till största delen förlagd till mellan måndag och fredag. Förutom den här befattningen ingår lokalvård och fasighetsskötsel i arbetslaget. I vår lilla organisation behöver vi ibland täcka upp för varandra. Körkort och tillgång till eget bil/färdmedel är en fördel. (Arbetsplatsen är inte tillgänglig med allmänna färdmedel.) Vi har mest utländska gäster så engelska men gärna tyska är en viktig service till våra gäster.