Campingvärd-Receptionist

Vi söker en Campingvärd som även är receptionist för säsongen 2026. I första hand gäller det perioden juni -augusti. Är delvis ett ensamarbete. Ledning och support är då alltid nära tillgänglig. Campingen är ett familjeföretag där ägarna dagligen medverkar och leder arbetet. Arbetstiden är till största delen förlagd till mellan måndag och fredag.
Förutom den här befattningen ingår lokalvård och fasighetsskötsel i arbetslaget. I vår lilla organisation behöver vi ibland täcka upp för varandra. Körkort och tillgång till eget bil/färdmedel är en fördel. (Arbetsplatsen är inte tillgänglig med allmänna färdmedel.) Vi har mest utländska gäster så engelska men gärna tyska är en viktig service till våra gäster.

Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: ovelundgren@outlook.com

Arbetsgivare
Sankt Anna - Kalvholmen Event & Camping AB (org.nr 559085-5937)
Sankt Anna (visa karta)
614 98  SANKT ANNA

Arbetsplats
Kalvholmens Camping

Kontakt
Chef
Ove Lundgren
ovelundgren@outlook.com
0725721256

Jobbnummer
9791756

