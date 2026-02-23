Campingmedarbetare
Skäralids Camping AB
2026-02-23
Vi söker en glad och öppen säsongsanställd campingmedarbetare till Skäralids Camping vid Söderåsens nationalpark under sommaren 2026.
Arbetsuppgifter: personal till reception, städning, fastighetsskötsel av inne- och utemiljö.
Kvalifikationer: Serviceinriktad, flexibel, ansvarsfull, lösningsorienterad, tillmötesgående samt goda kunskaper i svenska och engelska.
Arbetstider: Fem timmar/dag (mellan klockan 10-15), sex dagar/vecka (ledigt tisdag eller onsdag) under 10 veckor (8/6 - 16/8).
Lön: Timlön enligt individuell överenskommelse. Semesterersättning tillkommer.
Välkommen med din ansökan genom att skicka ditt CV och personliga brev till info@skaralidscamping.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett deltidsjobb.
Skäralid 750
264 53 LJUNGBYHED
Madeleine Winberg info@skaralidscamping.se
