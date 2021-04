Campaign Engineer till mySafety Försäkringar - mySafety Försäkringar AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

mySafety Försäkringar har i över 20 år utmanat försäkringsbranschen med innovativa lösningar för såväl nya som gamla problem och brott. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring samt andra trygghetstjänster som förenklar i vardagen. Genom partners och våra egna kanaler erbjuder vi försäkringar till privatpersoner och företag i Norden. mySafety finns till för dig alla dagar, dygnet runt.Vad söker vi?Nu söker vi en Campaign Engineer till vår CRM-avdelning. Detta är rollen för dig som drivs av att arbeta affärs- och datadrivet och är teknisk och analytiskt orienterad med intresse för 1:1 kommunikation och marknadsföring. Du kan gärna vara i början av din karriär, för oss är det viktiga att du har ett driv och ett intresse för det breda CRM-arbetet. Du kommer att initiera och driva aktiviteter som skapar försäljning och lojalitet bland våra kunder, främst inom B2C genom att nyttja kundinsikter och affärsdriv för att säkerställa rätt budskap i rätt kanal till rätt kund vid rätt tillfälle.Vi söker dig som studerat och/eller har erfarenhet av att arbeta inom Marketing Automation samt CRM/kundbasanalys, samt är intresserad av eller har erfarenhet från en teknisk miljö inom martech. Du är en analytisk person och vill bidra till ett personifierat omnikanals perspektiv. Rollen innebär hantering av kunddata vilket innebär att man behöver vara strukturerad och noggrann. Vi arbetar i en snabbrörlig miljö vilket ställer krav på flexibilitet hos dig i rollen.2021-04-06Relevant utbildning eller erfarenhet av att arbeta med kampanjhanteringssystem (Marketing Automation), ett plus om du har erfarenhet av Microsoft Dynamics.Erfarenhet eller kännedom i att arbete med Power BI, SQL eller annat snarlikt "språk"God erfarenhet av ExcelFlytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelskaVi erbjuder digVi erbjuder en dynamisk arbetsplats med högt tempo där du utvecklas både som person och i din profession, och där du får möjlighet att vara med och bidra till mySafetys affär. Inom mySafety tror vi att medarbetare som mår bra också presterar bra och vi har en kultur som präglas av energi och engagemang, där vi tillsammans skapar framgång. Vi har kollektivavtal och vi satsar på olika gemensamma aktiviteter, så som friskvårdsaktiviteter och inspirerande föreläsningar.Är det dig vi söker?Välkommen in med din ansökan via vår karriärsida. Sista ansökningsdag är 18 april. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten, kontakta Jeanette Johansson, Head of CRM på jeanette.johansson@mysafety.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelse