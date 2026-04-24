CAM-beredare till Preformance
Preformance tar prototyp- och lågvolymstillverkning av formsprutade plastdetaljer till en helt ny nivå. Under flera decennier har vi i olika roller och på olika arbetsplatser framgångsrikt arbetat fram strukturer för att integrera alla verksamma processer i ett flöde. Nu har vi systematisk koll på varje moment från order till leverans. Detta skapar ordning, reda och effektivitet för att leverera rätt kvalitet i rätt tid. När vi startade Preformance skapade vi en ny nivå av - kundnytta i världsklass. Vi har följande certifikat ISO9001, ISO14001. Vi är ca 35 anställda i Öggestorp.
Vill du jobba i en fartfylld och händelserik miljö där du får bereda komplexa maskinprogram för prototypframtagning till marknadsledande kunder inom automotive , medicinteknik och försvarsindustrin?
I rollen arbetar du med Cam-beredning utifrån CAD-underlag i Powermill, instruera NC-operatörer, kontrollera och stämma av utfört arbete samt avrapportera tider och utfall i affärssystem. Du medverkar vid inventeringar, bidrar till god ordning och reda enligt 5S samt deltar vid behov i avvikelse- och reklamationshantering. I övrigt så deltar du i och bidrar till avdelningens och verksamhetens utveckling.
För att lyckas i rollen så är det bra med erfarenhet av CAM-beredning i något av de vanliga Cam-programmen med fördel från PowerMill. Du har god teknisk förståelse, är noggrann, strukturerad och inte minst besitter en god samarbetsförmåga. För att passa in i gänget på Preformance så är du positiv, prestigelös och har en vilja att bidra till att alltid göra saker bättre. Du är flytande i svenska och engelska i tal och skrift och har vana av både affärssystem och Office-paket. Har du erfarenhet från att ha kört NC-maskiner i aluminium så är detta meriterande.
Placeringsort är på Preformance anläggning i Öggestorp.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
