Cafépersonal sökes på Orust!
Ellös Havscafè & bageri AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-06-25
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Vill du vara en del av vårt stjärn-team på caféet? Vi söker en ambitiös och driven person som kan hantera högt tempo och göra flera saker samtidigt. Här jobbar vi med hög kvalitetsnivå. Arbetsuppgifterna är sedvanliga servitris-uppgifter. Caféet ligger precis vid havet.
Start: omgående. Intervjuer sker löpande.
Arbetsplatsen ligger på Orust.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
bergstedthanna@gmail.com
E-post: bergstedthanna@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Jobbansökan"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellös Havscafè & bageri AB
(org.nr 559490-6074)
Rosenlundsvägen 1 (visa karta
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474 31 ELLÖS Jobbnummer
9978012