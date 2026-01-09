Caféföreståndare till Café Stallet, Läckö Slott
Stift Läckö Slott / Servitörsjobb / Lidköping Visa alla servitörsjobb i Lidköping
2026-01-09
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Läckö Slott i Lidköping
Stiftelsen Läckö Slott
Läckö Slott, som ligger naturskönt beläget på en udde vid Vänern i Lidköpings kommun, Västergötland, utgör ett av de största besöksmålen i Västra Götalandsregionen. Slottet är ett statligt byggnadsminne och är ett av Sveriges mest bevarade byggnader från svensk stormaktstid. Stiftelsen Läckö Slott bedriver här en bred kulturturistisk verksamhet.
Beskrivning av tjänsterna
Vi söker caféföreståndare till Café Stallet, under perioden juni - augusti, med tjänstgöring även under helger i maj under vår försäsong. Tillsammans med närmaste chef är caféföreståndaren ansvarig att leda det dagliga arbetet och vara teamledare på plats. I arbetsuppgifterna ingår kassaförsäljning, beredning av enklare luncher och smörgåsar, städning av lokaler m m.
Våra förväntningar på dig
Service och gott värdskap är centralt i hela vår verksamhet. Vi söker därför dig, som är ansvarsfull, brinner för service och som alltid sätter gästernas välbefinnande i centrum. Du har erfarenhet av liknande servicesituationer sen tidigare och du förväntas utöva ledarskap i din roll som teamledare på plats. Vi förutsätter att du har ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt med god samarbetsförmåga. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till att skapa arbetsglädje och att du har ett positivt synsätt.
Goda språkkunskaper i engelska/tyska är meriterande.
Om tjänsterna
Flertalet av tjänsterna löper under perioden juni - augusti 2025, tjänstgöring även under maj.
Du som söker ska ha fyllt 18 år.
Helgtjänstgöring ingår, då verksamheten är öppen 7 dagar/vecka.
Rekrytering sker löpande, så sänd oss din ansökan snarast möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: jobb@lackoslott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Caféföreståndare Stallet 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Läckö Slott
Läckö Slott 1 (visa karta
)
531 99 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Läckö Slott, Stift Jobbnummer
9676143