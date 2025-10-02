Cafébiträde, Uppsala Saluhall

Svenssons Krogar I Uppsala AB / Butikssäljarjobb / Uppsala
2025-10-02


Restaurangkoncernen Svenssons Krogar startade sin verksamhet 1991. Företaget är uppdelat i tre separata restaurangbolag: Aaltos, Stationen och Saluhallen.
Vi söker dig med minst 1 års erfarenhet av café eller restaurang.
Personlighet är viktigt och du bör vara van att hålla många bollar i luften med ett leende på läpparna.
Sedvanliga arbetsuppgifter i caféet vilket även innefattar lättare servering, städ, disk och liknande. I tjänsten ingår också att hålla sig uppdaterad på vårt sortiment och vår meny.
Vi söker personal som kan arbeta 1-2 pass i veckan, arbetspassen är endast förlagda under helgen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@svenssonskrogar.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde Stationen".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenssons Krogar i Uppsala AB (org.nr 556478-0434), https://www.uppsalasaluhall.se/
Sysslomansgatan 15 (visa karta)
753 14  UPPSALA

Jobbnummer
9538187

