Cafébiträde, Uppsala Saluhall
Svenssons Krogar I Uppsala AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2025-10-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenssons Krogar I Uppsala AB i Uppsala
Restaurangkoncernen Svenssons Krogar startade sin verksamhet 1991. Företaget är uppdelat i tre separata restaurangbolag: Aaltos, Stationen och Saluhallen.
Vi söker dig med minst 1 års erfarenhet av café eller restaurang.
Personlighet är viktigt och du bör vara van att hålla många bollar i luften med ett leende på läpparna.
Sedvanliga arbetsuppgifter i caféet vilket även innefattar lättare servering, städ, disk och liknande. I tjänsten ingår också att hålla sig uppdaterad på vårt sortiment och vår meny.
Vi söker personal som kan arbeta 1-2 pass i veckan, arbetspassen är endast förlagda under helgen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@svenssonskrogar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde Stationen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenssons Krogar i Uppsala AB
(org.nr 556478-0434), https://www.uppsalasaluhall.se/
Sysslomansgatan 15 (visa karta
)
753 14 UPPSALA Jobbnummer
9538187